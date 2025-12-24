Rodrygo từ chối Pep

Man City đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes, nhưng chân sút người Brazil muốn ở lại Real Madrid.

HLV Pep Guardiola đánh giá cao khả năng của Rodrygo và sẵn sàng thúc giục ban lãnh đạo Man City bạo chi cho chân sút này.

El Pais đưa tin Rodrygo một lần nữa từ chối đề nghị từ HLV Pep Guardiola trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Pep từ lâu bày tỏ sự quan tâm đến Rodrygo. Ông từng công khai khen ngợi cầu thủ này nhiều lần, thậm chí sau trận đấu tại Champions League giữa hai đội hồi đầu tháng.

Guardiola đánh giá rất cao khả năng của Rodrygo và luôn thúc giục ban lãnh đạo Manchester City bạo chi cho chân sút này. Manchester City vì thế cố gắng chiêu mộ anh trong các kỳ chuyển nhượng hè năm 2024 và 2025.

Và họ dự kiến đưa ra đề nghị mới cho cầu thủ trong tháng 1/2026. Song, Rodrygo vẫn từ chối Manchester City, ưu tiên ở lại Real Madrid để cạnh tranh vị trí.

Trong những tuần gần đây, Rodrygo lấy lại phong độ ấn tượng dưới thời HLV Xabi Alonso, khiến tương lai của anh tại Real Madrid đảo chiều so với giai đoạn đầu mùa. Gia nhập Real từ Santos năm 2019 với giá 45 triệu euro, Rodrygo từng là cái tên gần như không thể thiếu dưới thời Carlo Ancelotti.

Anh ghi nhiều bàn quan trọng, giúp CLB giành 3 La Liga và 2 Champions League. Thế nhưng trong giai đoạn đầu dưới thời Alonso, vai trò của Rodrygo bị đặt dấu hỏi lớn. Song, Rodrygo được Alonso cho đá chính thường xuyên hơn thời gian gần đây.