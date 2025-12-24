Vinicius 'đi đêm' với 3 CLB Premier League

Tiền đạo người Brazil được cho là lên kế hoạch cho khả năng chia tay sân Santiago Bernabeu.

Vinicius không còn được đảm bảo tương lai tại Real Madrid.

Theo TEAMtalk, những người đại diện trung gian của Vinicius Jr đã thông báo với Chelsea, Liverpool và Man City rằng cầu thủ này muốn đến Premier League. Động thái này được cho là giúp Vinicius chủ động hơn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới nếu phải chia tay "Los Blancos".

Tương lai của cầu thủ sinh năm 2000 vẫn chưa được xác định. Vinicius liên tục trì hoãn việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid và nếu điều này còn tái diễn, đội chủ sân Bernabeu buộc phải bán anh để tránh cảnh mất trắng tài sản lớn vào hè 2027. Hiện Vinicius nằm trong số ít cầu thủ được định giá trên 100 triệu euro.

Vào tháng 5, Vinicius tiến rất gần đến một thỏa thuận với Real Madrid. Theo ESPN, bản hợp đồng dự kiến mang lại cho tiền đạo 25 tuổi mức lương cố định lên đến 20 triệu euro mỗi năm, kèm theo 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể.

Tuy nhiên, Real Madrid sau đó đột ngột thay đổi. Khoản 10 triệu euro thưởng bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, đề xuất từ Real chỉ tập trung vào mức lương cố định khoảng 20-23 triệu euro/năm, mà không kèm theo các khoản biến đổi hấp dẫn.

Thời gian qua, Vinicius sa sút phong độ không phanh. Chân sút người Brazil đã không ghi bàn trong 17 trận liên tiếp. Dù vậy, cầu thủ này vẫn muốn nhận lương cao ngang, thậm chí hơn Kylian Mbappe, người ghi đến 29 bàn thắng cho Real ở mùa giải này.

Cá nhân Vinicius còn mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso. Cầu thủ 25 tuổi cho rằng hệ thống chiến thuật hiện tại không phù hợp. Người hâm mộ thậm chí cũng cạn niềm tin với Vinicius. Trong trận đấu gần nhất, Vinicius bị chính CĐV Real la ó. Đáp lại, anh đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành hình mặc áo tuyển quốc gia, thay vì CLB như trước.