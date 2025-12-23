Real Madrid chốt tân binh

Real Madrid sớm xác định xong bản hợp đồng đầu tiên cho kế hoạch tương lai và cái tên được lựa chọn không ai khác ngoài Nico Paz

Nico Paz sẽ sớm trở lại Madrid.

Theo Fichajes, ban lãnh Real Madrid đạt được sự đồng thuận tuyệt đối rằng việc đưa tiền vệ người Argentina trở lại chỉ còn là vấn đề thời điểm. Real Madrid nắm trong tay lợi thế cực lớn nhờ điều khoản mua lại Nico Paz từ Como với mức giá chỉ 10 triệu euro. Đây là con số rất thấp so với giá trị thực tế của cầu thủ này trên thị trường, nhất là khi phong độ của anh tại Serie A đã vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Trong màu áo Como, Nico Paz nhanh chóng trở thành trụ cột, gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng kiểm soát tuyến giữa và sự trưởng thành về mặt thể chất lẫn chiến thuật. Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, anh còn dần khẳng định chỗ đứng trong đội tuyển Argentina, một tín hiệu cho thấy quá trình phát triển đang đi đúng hướng.

Điều khoản mua lại từng được xem là phương án dự phòng giờ đây đã trở thành “món hời” chiến lược với Real Madrid. Giá trị thị trường của Nico Paz được định giá lên tới khoảng 70 triệu euro, khiến việc kích hoạt điều khoản này gần như là quyết định không cần bàn cãi, cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Về phía cầu thủ, Nico Paz cũng rất khao khát được khoác áo trắng thành Madrid thêm lần nữa. Sau khi rời đi để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên, anh tin rằng mình đã sẵn sàng trở lại và cạnh tranh suất đá chính ở đội một.