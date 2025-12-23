Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid chốt tân binh

  • Thứ ba, 23/12/2025 16:18 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Real Madrid sớm xác định xong bản hợp đồng đầu tiên cho kế hoạch tương lai và cái tên được lựa chọn không ai khác ngoài Nico Paz

Nico Paz sẽ sớm trở lại Madrid.

Theo Fichajes, ban lãnh Real Madrid đạt được sự đồng thuận tuyệt đối rằng việc đưa tiền vệ người Argentina trở lại chỉ còn là vấn đề thời điểm. Real Madrid nắm trong tay lợi thế cực lớn nhờ điều khoản mua lại Nico Paz từ Como với mức giá chỉ 10 triệu euro. Đây là con số rất thấp so với giá trị thực tế của cầu thủ này trên thị trường, nhất là khi phong độ của anh tại Serie A đã vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Trong màu áo Como, Nico Paz nhanh chóng trở thành trụ cột, gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng kiểm soát tuyến giữa và sự trưởng thành về mặt thể chất lẫn chiến thuật. Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, anh còn dần khẳng định chỗ đứng trong đội tuyển Argentina, một tín hiệu cho thấy quá trình phát triển đang đi đúng hướng.

Điều khoản mua lại từng được xem là phương án dự phòng giờ đây đã trở thành “món hời” chiến lược với Real Madrid. Giá trị thị trường của Nico Paz được định giá lên tới khoảng 70 triệu euro, khiến việc kích hoạt điều khoản này gần như là quyết định không cần bàn cãi, cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Về phía cầu thủ, Nico Paz cũng rất khao khát được khoác áo trắng thành Madrid thêm lần nữa. Sau khi rời đi để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên, anh tin rằng mình đã sẵn sàng trở lại và cạnh tranh suất đá chính ở đội một.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Cú sốc với Real Madrid

Chấn thương khiến Kylian Mbappe nguy cơ ngồi ngoài khi Real Madrid đối đầu Man City tại Champions League vào rạng sáng 11/12.

19:02 9/12/2025

Duy Anh

Nico PAz Nico Paz Real Madrid La Liga Como

    Đọc tiếp

    Mainoo tan mong hinh anh

    Mainoo tan mộng

    13 phút trước 16:19 23/12/2025

    0

    Cầu thủ người Anh chắc chắn không thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý