Cú sốc với Real Madrid

Chấn thương khiến Kylian Mbappe nguy cơ ngồi ngoài khi Real Madrid đối đầu Man City tại Champions League vào rạng sáng 11/12.

Mbappe bất ngờ dính chấn thương.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận Mbappe không góp mặt trong buổi tập của đội bóng, cùng với Eduardo Camavinga. Đài Cadena Cope khẳng định tiền đạo này gặp vấn đề ở chân trái, trong khi chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Mbappe chắc chắn khó kịp hồi phục.

Mất Mbappe sẽ là đòn giáng mạnh vào Real, trong bối cảnh cầu thủ gánh hơn nửa số bàn thắng của đội tại La Liga và ghi tới 75% số pha lập công tại Champions League. Với 25 bàn cùng 4 kiến tạo, tiền đạo 26 tuổi thật sự là ngòi nổ quá quan trọng với "Los Blancos".

Áp lực đổ dồn lên vai Xabi Alonso sau thất bại 0-2 trước Celta Vigo cuối tuần qua. Kết quả khiến Real bị Barcelona bỏ cách 4 điểm và chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất. Danh sách chấn thương ngày càng dài khiến Real bước vào cuộc đối đầu Man City với hàng thủ chắp vá.

Trận đấu vốn được chờ đợi như màn tái ngộ giữa hai cỗ máy ghi bànHaaland - Mbappe, đặc biệt sau khi chân sút người Pháp từng lập hat-trick vào lưới Man City ở mùa trước. Tuy nhiên, khả năng kịch bản đó tái diễn dần trở nên mong manh.

Đáng chú ý, HLV Alonso cho biết ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo và khẳng định trận gặp Man City là cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu Real thất bại, Alonso nguy cơ bị sa thải rất cao.