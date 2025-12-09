Chủ tịch Perez chọn xong người thay Xabi Alonso

Real Madrid được cho là đã sẵn sàng sa thải Xabi Alonso sau chuỗi thành tích tệ hại.

Jurgen Klopp đang là Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Theo Fichajes, Jurgen Klopp bất ngờ nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Xabi Alonso. Với phong cách huấn luyện giàu năng lượng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, nhà cầm quân người Đức được Chủ tịch Florentino Perez đánh giá đủ khả năng vực dậy Real Madrid.

"Kỷ luật và khả năng truyền cảm hứng của Klopp đặc biệt thu hút ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu, nhất là trong thời điểm đội bóng thủ đô bị đánh giá là thiếu bản lĩnh. Dù sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Liverpool có thể kéo theo những yêu cầu chuyển nhượng lớn, điều này vẫn được xem là cái giá xứng đáng để tái thiết Real", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau thất bại tủi hổ 0-2 trước Celta Vigo. Trận thua này được xem là giọt nước tràn ly, khiến niềm tin nội bộ lung lay nghiêm trọng và buộc Chủ tịch Perez phải triệu tập cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình đội bóng.

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là không hài lòng với phong độ phập phù, lối chơi thiếu gắn kết và sự sa sút tinh thần của đội. Một số giám đốc điều hành tin rằng Xabi Alonso đang mất dần quyền kiểm soát phòng thay đồ và không tạo ra dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Trận đấu với Manchester City vào giữa tuần tại Champions League được xem như “trận chung kết” quyết định tương lai của ông.