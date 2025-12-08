Lương kỷ lục của Salah

Truyền thông Anh tiết lộ mức lương khủng của Mohamed Salah trong bối cảnh siêu sao người Ai Cập đứng trước nguy cơ chia tay Liverpool.

Salah hưởng mức đãi ngộ khổng lồ tại Anfield.

Sau trận hòa 3-3 thất vọng trước Leeds hôm 7/12, Salah bất ngờ chỉ trích HLV Arne Slot. Đây được xem là lần lên tiếng gay gắt nhất của chân sút người Ai Cập kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield. Những lời nói này mở ra khả năng anh ra đi ngay tháng 1, chỉ 8 tháng sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Đáng chú ý, Salah hưởng đãi ngộ cao kỷ lục trong lịch sử Liverpool, lên tới 400.000 bảng/tuần và chỉ kém Erling Haaland ở Premier League (500.000 bảng/tuần).Trong 8 tháng từ khi gia hạn, Salah thi đấu 26 trận trên mọi đấu trường và nhận về 14 triệu bảng, tức trung bình 586.000 bảng mỗi trận.

Với 2.149 phút ra sân, Salah thực tế kiếm 6.514 bảng/phút, tương đương 108,5 bảng mỗi giây xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của anh giảm rõ rệt. Salah chỉ có 7 bàn kể từ tháng 4, đồng nghĩa mỗi bàn thắng ngốn của Liverpool khoảng 2 triệu bảng.

Hợp đồng càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Salah và HLV Slot rạn nứt nghiêm trọng. Ban lãnh đạo Liverpool được cho là không hài lòng với cuộc phỏng vấn của ngôi sao 33 tuổi và cân nhắc biện pháp xử lý.

Tương lai của Salah tại sân Anfield dần trở nên bất định hơn bao giờ hết.