Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lương kỷ lục của Salah

  • Thứ hai, 8/12/2025 18:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông Anh tiết lộ mức lương khủng của Mohamed Salah trong bối cảnh siêu sao người Ai Cập đứng trước nguy cơ chia tay Liverpool.

Salah hưởng mức đãi ngộ khổng lồ tại Anfield.

Sau trận hòa 3-3 thất vọng trước Leeds hôm 7/12, Salah bất ngờ chỉ trích HLV Arne Slot. Đây được xem là lần lên tiếng gay gắt nhất của chân sút người Ai Cập kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield. Những lời nói này mở ra khả năng anh ra đi ngay tháng 1, chỉ 8 tháng sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Đáng chú ý, Salah hưởng đãi ngộ cao kỷ lục trong lịch sử Liverpool, lên tới 400.000 bảng/tuần và chỉ kém Erling Haaland ở Premier League (500.000 bảng/tuần).Trong 8 tháng từ khi gia hạn, Salah thi đấu 26 trận trên mọi đấu trường và nhận về 14 triệu bảng, tức trung bình 586.000 bảng mỗi trận.

Với 2.149 phút ra sân, Salah thực tế kiếm 6.514 bảng/phút, tương đương 108,5 bảng mỗi giây xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của anh giảm rõ rệt. Salah chỉ có 7 bàn kể từ tháng 4, đồng nghĩa mỗi bàn thắng ngốn của Liverpool khoảng 2 triệu bảng.

Hợp đồng càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Salah và HLV Slot rạn nứt nghiêm trọng. Ban lãnh đạo Liverpool được cho là không hài lòng với cuộc phỏng vấn của ngôi sao 33 tuổi và cân nhắc biện pháp xử lý.

Tương lai của Salah tại sân Anfield dần trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Liverpool gạch tên Salah khỏi trận gặp Inter Milan

Mohamed Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu của Liverpool sau cuộc trao đổi được mô tả là gay gắt và căng thẳng giữa anh và ban huấn luyện.

6 giờ trước

Khúc rẽ sinh tử của Salah tại Liverpool

Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

13 giờ trước

Salah lặp lại kịch bản Ronaldo?

Mohamed Salah vừa tạo nên cơn địa chấn ở Liverpool với phát ngôn khiến giới mộ điệu không khỏi liên tưởng đến vụ Cristiano Ronaldo công khai đối đầu Man Utd trước World Cup 2022.

13 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Salah Mohamed Salah Salah

    Đọc tiếp

    Son Heung-min duoc minh oan hinh anh

    Son Heung-min được minh oan

    2 giờ trước 18:29 8/12/2025

    0

    Người phụ nữ có hành vi tống tiền tuyển thủ Hàn Quốc, Son Heung-min, vừa phải lĩnh án 4 năm tù.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý