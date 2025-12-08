Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool gạch tên Salah khỏi trận gặp Inter Milan

  • Thứ hai, 8/12/2025 15:15 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Mohamed Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu của Liverpool sau cuộc trao đổi được mô tả là gay gắt và căng thẳng giữa anh và ban huấn luyện.

Liverpool quyết định trừng phạt Salah.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận CLB quyết định trừng phạt Salah. Anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận gặp Inter Milan ở Champions League vào rạng sáng 10/12, không lên máy bay cùng đội sang Italy. Khả năng Salah sẽ tiếp tục bị loại khỏi đội hình ở cuộc chạm trán Brighton tại Premier League cuối tuần này.

Ban lãnh đạo Liverpool, gồm cả tập đoàn sở hữu FSG, được cho là sững sờ trước cách Salah công khai chỉ trích đội bóng trong phần trả lời báo chí tại sân Elland Road. Ngôi sao người Ai Cập tố cáo bản thân bị "ném dưới gầm xe buýt", ám chỉ bị Slot đối xử thiếu công bằng.

Cuộc phỏng vấn gây sốc diễn ra không lâu sau trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United thuộc vòng 15 Premier League hôm 7/12. Song, thay vì tập trung vào kết quả, dư luận lập tức bị cuốn vào vụ tranh cãi nội bộ bùng phát do Salah châm ngòi.

Tình hình càng trở nên rối ren khi tiền đạo 33 tuổi sắp hội quân cùng tuyển Ai Cập dự CAN Cup 2025, khiến câu hỏi "bao giờ anh sẽ lại khoác áo Liverpool" càng thêm mơ hồ.

Trong lúc nội bộ Anfield dậy sóng, các ông lớn Saudi Pro League được cho là thèm khát viễn cảnh đưa Salah sang Trung Đông ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Giới chủ Saudi Arabia tin rằng đây là thời cơ vàng để sở hữu chữ ký của Salah.

Khúc rẽ sinh tử của Salah tại Liverpool

Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

9 giờ trước

Salah lặp lại kịch bản Ronaldo?

Mohamed Salah vừa tạo nên cơn địa chấn ở Liverpool với phát ngôn khiến giới mộ điệu không khỏi liên tưởng đến vụ Cristiano Ronaldo công khai đối đầu Man Utd trước World Cup 2022.

9 giờ trước

Liverpool có người thay Salah với giá 70 triệu euro

Liverpool sẵn sàng chiêu mộ Rodrygo, trong bối cảnh Mohamed Salah để ngỏ khả năng rời Anfield sau loạt phát biểu gây sốc.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Salah Mohamed Salah Salah

    Đọc tiếp

    Malaysia kien FIFA len CAS la 'nuoc co tan' hinh anh

    Malaysia kiện FIFA lên CAS là 'nước cờ tàn'

    42 phút trước 15:29 8/12/2025

    0

    LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa gửi hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm chống lại phán quyết của FIFA trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý