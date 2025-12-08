Liverpool gạch tên Salah khỏi trận gặp Inter Milan

Mohamed Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu của Liverpool sau cuộc trao đổi được mô tả là gay gắt và căng thẳng giữa anh và ban huấn luyện.

Liverpool quyết định trừng phạt Salah.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận CLB quyết định trừng phạt Salah. Anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận gặp Inter Milan ở Champions League vào rạng sáng 10/12, không lên máy bay cùng đội sang Italy. Khả năng Salah sẽ tiếp tục bị loại khỏi đội hình ở cuộc chạm trán Brighton tại Premier League cuối tuần này.

Ban lãnh đạo Liverpool, gồm cả tập đoàn sở hữu FSG, được cho là sững sờ trước cách Salah công khai chỉ trích đội bóng trong phần trả lời báo chí tại sân Elland Road. Ngôi sao người Ai Cập tố cáo bản thân bị "ném dưới gầm xe buýt", ám chỉ bị Slot đối xử thiếu công bằng.

Cuộc phỏng vấn gây sốc diễn ra không lâu sau trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United thuộc vòng 15 Premier League hôm 7/12. Song, thay vì tập trung vào kết quả, dư luận lập tức bị cuốn vào vụ tranh cãi nội bộ bùng phát do Salah châm ngòi.

Tình hình càng trở nên rối ren khi tiền đạo 33 tuổi sắp hội quân cùng tuyển Ai Cập dự CAN Cup 2025, khiến câu hỏi "bao giờ anh sẽ lại khoác áo Liverpool" càng thêm mơ hồ.

Trong lúc nội bộ Anfield dậy sóng, các ông lớn Saudi Pro League được cho là thèm khát viễn cảnh đưa Salah sang Trung Đông ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Giới chủ Saudi Arabia tin rằng đây là thời cơ vàng để sở hữu chữ ký của Salah.