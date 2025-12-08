Salah lặp lại kịch bản Ronaldo?

Mohamed Salah vừa tạo nên cơn địa chấn ở Liverpool với phát ngôn khiến giới mộ điệu không khỏi liên tưởng đến vụ Cristiano Ronaldo công khai đối đầu Man Utd trước World Cup 2022.

Salah nổi giận vì liên tục phải dự bị. Ảnh: Reuters.

Ngay sau trận hòa 3-3 đầy thất vọng trước Leeds United hôm 7/12, Salah khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào mình, dù anh không thi đấu phút nào. Trong lúc trả lời phỏng vấn, tiền đạo người Ai Cập bất ngờ đưa ra loạt phát biểu gây sốc, thổi bùng thêm khủng hoảng trong bối cảnh HLV Arne Slot vốn đã chịu nhiều sức ép.

“Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV, nhưng giờ giữa chúng tôi chẳng còn gì”, Salah nói. “Tôi không hiểu tại sao, nhưng theo cách tôi thấy, có người không muốn tôi ở lại Liverpool”.

Trước đó, cựu danh thủ Jamie Carragher từng kêu gọi Salah, với tư cách là một thủ lĩnh kỳ cựu, nên đứng ra chia sẻ với truyền thông trong thời điểm khó khăn. Nhưng thay vì trấn an dư luận, Salah lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn khi công khai bày tỏ sự bất mãn với ban huấn luyện.

Mối quan hệ giữa Salah và HLV Slot rạn nứt. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu quyết liệt của Salah khiến người hâm mộ nhớ lại cuộc phỏng vấn chấn động cách đây ba năm, khi Ronaldo trả lời Piers Morgan. Thời điểm đó, CR7 công khai chỉ trích tập thể MU và vạch tội HLV Erik ten Hag. Không lâu sau, Ronaldo chia tay MU và chuyển đến Saudi Arabia với mức lương khổng lồ.

Với Salah, anh không xác nhận việc có ý định sang Saudi Pro League. Nhưng rõ ràng, nếu muốn ra đi, tuyển thủ Ai Cập chắc chắn sẽ được chào đón với mức đãi ngộ cực cao từ các CLB nơi đây.

Salah đúng khi cho rằng anh từng chơi với phong độ phi thường mùa trước. Nhưng hiện tại, màn trình diễn của bản thân đã giảm sút đáng kể. Đó là lý do HLV Slot buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Salah đang tự biến mình từ ngôi sao hàng đầu CLB thành nhân vật bị ghét bỏ tại Anfield, tương tự những gì Ronaldo từng trải qua với người hâm mộ MU ba năm trước. Khả năng chân sút này tái lập kịch bản như CR7 hoàn toàn có thể xảy ra vào tháng 1/2026.

