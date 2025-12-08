Liverpool có người thay Salah với giá 70 triệu euro

Liverpool sẵn sàng chiêu mộ Rodrygo, trong bối cảnh Mohamed Salah để ngỏ khả năng rời Anfield sau loạt phát biểu gây sốc.

Liverpool muốn có Rodrygo khi Salah khả năng rời Anfield.

Ngôi sao người Brazil đang bị thất sủng tại Real Madrid và nổi lên như phương án thay thế hàng đầu trong trường hợp Salah chia tay đội bóng vùng Merseyside. Cầu thủ 24 tuổi chỉ đá chính 3 trận tại La Liga dưới thời Xabi Alonso từ đầu mùa.

Theo Defensa Central, "Los Blancos" định giá Rodrygo khoảng 70 triệu euro. Con số này không thể làm khó Liverpool nhờ tài chính dư dả. Sự linh hoạt và tốc độ của Rodrygo được đánh giá phù hợp với hệ thống của HLV Arne Slot.

Ngược lại, Rodrygo được cho là mở cửa với mọi đề nghị từ nhóm CLB hàng đầu nước Anh. Rodrygo sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới khi World Cup 2026 cận kề. Salah có thể ra đi vào giữa mùa, và Liverpool đứng trước thời điểm then chốt để định hình hàng công cho kỷ nguyên mới.

Tương lai Salah bất ngờ xoay chiều, khi anh cho rằng mình bị "ném dưới gầm xe buýt" sau ba trận liên tiếp bị gạt khỏi đội hình xuất phát. Điều này đẩy mạnh đồn đoán về khả năng anh rời Liverpool trong tháng 1. Al-Hilal và Galatasaray sẵn sàng mời chào ngôi sao 33 tuổi.

Mùa trước, Salah bùng nổ với 29 bàn và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Arne Slot đăng quang Premier League ngay khi đến Anh làm việc. Nhưng năm nay, phong độ của anh sa sút rõ rệt với 5 bàn sau 19 trận.