Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool có người thay Salah với giá 70 triệu euro

  • Thứ hai, 8/12/2025 06:39 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Liverpool sẵn sàng chiêu mộ Rodrygo, trong bối cảnh Mohamed Salah để ngỏ khả năng rời Anfield sau loạt phát biểu gây sốc.

Liverpool muốn có Rodrygo khi Salah khả năng rời Anfield.

Ngôi sao người Brazil đang bị thất sủng tại Real Madrid và nổi lên như phương án thay thế hàng đầu trong trường hợp Salah chia tay đội bóng vùng Merseyside. Cầu thủ 24 tuổi chỉ đá chính 3 trận tại La Liga dưới thời Xabi Alonso từ đầu mùa.

Theo Defensa Central, "Los Blancos" định giá Rodrygo khoảng 70 triệu euro. Con số này không thể làm khó Liverpool nhờ tài chính dư dả. Sự linh hoạt và tốc độ của Rodrygo được đánh giá phù hợp với hệ thống của HLV Arne Slot.

Ngược lại, Rodrygo được cho là mở cửa với mọi đề nghị từ nhóm CLB hàng đầu nước Anh. Rodrygo sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới khi World Cup 2026 cận kề. Salah có thể ra đi vào giữa mùa, và Liverpool đứng trước thời điểm then chốt để định hình hàng công cho kỷ nguyên mới.

Tương lai Salah bất ngờ xoay chiều, khi anh cho rằng mình bị "ném dưới gầm xe buýt" sau ba trận liên tiếp bị gạt khỏi đội hình xuất phát. Điều này đẩy mạnh đồn đoán về khả năng anh rời Liverpool trong tháng 1. Al-Hilal và Galatasaray sẵn sàng mời chào ngôi sao 33 tuổi.

Mùa trước, Salah bùng nổ với 29 bàn và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Arne Slot đăng quang Premier League ngay khi đến Anh làm việc. Nhưng năm nay, phong độ của anh sa sút rõ rệt với 5 bàn sau 19 trận.

Saudi Arabia giảm giá mua Salah

Al Hilal ở Saudi Pro League sẵn sàng chiêu mộ Mohamed Salah ngay trong tháng 1 sau phát ngôn gây sốc của ngôi sao người Ai Cập về Liverpool.

56 phút trước

Phản ứng của Salah sau khi nổi loạn

Mohamed Salah xuất hiện tại Trung tâm huấn luyện AXA vài giờ sau khi dư luận bùng nổ về việc Liverpool được cho là muốn tống khứ anh ngay trong tháng 1.

1 giờ trước

Rodrygo chọn bến đỗ mới

Tiền đạo Rodrygo nghiêm túc cân nhắc khả năng chia tay Real Madrid để sang Premier League nhằm củng cố vị trí trong đội tuyển Brazil dự World Cup 2026.

18:03 4/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rodrygo Mohamed Salah Rodrygo

    Đọc tiếp

    Khuc re sinh tu cua Salah tai Liverpool hinh anh

    Khúc rẽ sinh tử của Salah tại Liverpool

    5 phút trước 07:24 8/12/2025

    0

    Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

    Salah lap lai kich ban Ronaldo? hinh anh

    Salah lặp lại kịch bản Ronaldo?

    6 phút trước 07:23 8/12/2025

    0

    Mohamed Salah vừa tạo nên cơn địa chấn ở Liverpool với phát ngôn khiến giới mộ điệu không khỏi liên tưởng đến vụ Cristiano Ronaldo công khai đối đầu Man Utd trước World Cup 2022.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý