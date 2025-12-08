Saudi Arabia giảm giá mua Salah

Al Hilal ở Saudi Pro League sẵn sàng chiêu mộ Mohamed Salah ngay trong tháng 1 sau phát ngôn gây sốc của ngôi sao người Ai Cập về Liverpool.

Salah có thể sớm chia tay Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm qua, Salah luôn là mục tiêu hàng đầu của bóng đá Saudi Arabia, nơi xem anh là người kế thừa hoàn hảo cho Cristiano Ronaldo về tầm ảnh hưởng lẫn sức hút. Al Hilal, đội đã chiêu mộ Darwin Nunez từ Liverpool vào mùa hè vừa qua, được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho thương vụ này.

Tuy vậy, theo Daily Mail, mức phí chuyển nhượng dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với con số 150 triệu bảng mà Saudi Pro League từng đề nghị Liverpool cách đây hai năm. Hiện Salah đã lớn tuổi hơn, phong độ giảm sút và mối quan hệ với ban lãnh đạo Liverpool cũng rạn nứt nghiêm trọng, khiến các đội bóng Saudi Arabia tự tin vào một thương vụ “giá hời”.

Ở tuổi 33, Salah đang trải qua giai đoạn đầy căng thẳng tại Anfield. Trong ba trận gần nhất, anh đều phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Sau trận hòa 3-3 trước Leeds hôm 7/12, Salah gây sốc khi công khai chỉ trích HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool, cho rằng anh đã bị “ném ra ngoài đường” và "không còn được tôn trọng như trước".

Salah thậm chí còn úp mở rằng trận gặp Brighton tại Anfield vào ngày 13/12 tới đây có thể là lần cuối cùng anh khoác áo Liverpool.

Ngay sau trận đấu này, Salah sẽ hội quân cùng tuyển Ai Cập để dự CAN 2025 và chỉ trở lại Anh vào giữa tháng 1, thời điểm anh hoàn toàn có thể hoàn tất việc chuyển sang Saudi Pro League.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.