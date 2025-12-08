Mặt rướm máu của Bellingham

Rạng sáng 8/12, Real Madrid thua 0-2 trước Celta Vigo khi kết thúc trận đấu chỉ còn 9 người trên sân và để lại hình ảnh Jude Bellingham với gương mặt rướm máu.

Cận cảnh chấn thương của Bellingham.

Bi kịch bắt đầu ở hiệp hai trên sân Bernabeu. Trong một pha tranh chấp bóng bổng với Borja Iglesias, Bellingham dính cú thúc khuỷu tay vô tình từ tiền đạo Celta Vigo. Vết rách ngay dưới chân mày lập tức khiến máu chảy xối xả, buộc tiền vệ người Anh rời sân để các bác sĩ Real Madrid xử lý khẩn cấp.

Nhưng khi trở lại sân quá sớm và chưa được trọng tài cho phép, anh bị phạt thẻ vàng, chi tiết càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Cũng từ đây, Real Madrid dần đánh mất thế trận.

Fran Garcia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ngay sau khi Williot Swedberg, cầu thủ vào sân thay người, mở tỷ số cho Celta Vigo. Thi đấu thiếu người, Real gần như bất lực trong việc triển khai tấn công. Ở phút bù giờ, Swedberg hoàn tất cú đúp, dập tắt mọi hy vọng mong manh của đội chủ nhà.

Bi kịch bóng đá với Real Madrid chưa dừng lại. Hậu vệ Alvaro Carreras bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, khép lại một đêm mà Real Madrid chỉ còn 9 người, thua trận thứ hai tại La Liga mùa này và bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm.

Đáng chú ý, Endrick không ra sân nhưng tỏ thái độ gay gắt với vị trọng tài bàn và cũng bị trọng tài chính chạy đến rút thẻ đỏ. Áp lực đè nặng lên Xabi Alonso khi chuỗi kết quả thất vọng bắt đầu làm dấy lên hoài nghi về năng lực cầm quân của ông.

Trên khán đài, Trent Alexander-Arnold ngồi buồn bã quan sát. Hậu vệ phải người Anh có kiến tạo đầu tiên tại LaLiga tuần trước nhưng nghỉ đến đầu năm mới do chấn thương cơ đùi. Real cũng nhận tin dữ khi trung vệ Eder Militao chấn thương ngay trước thềm đại chiến Man City ở Champions League.

Một trận thua, hai ca chấn thương, 3 thẻ đỏ, tất cả tạo nên đêm đen tối với Real Madrid.