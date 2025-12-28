Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU chốt vụ Baleba

  • Chủ nhật, 28/12/2025 18:59 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

MU đang âm thầm xây dựng kế hoạch tăng cường tuyến giữa với mục tiêu dài hạn mang tên Carlos Baleba.

MU có thể chiêu mộ Baleba trong năm 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt dành cho tiền vệ trẻ thuộc biên chế Brighton. Theo đó, năm 2026 là thời điểm phù hợp để kích hoạt thương vụ.

Trong mắt HLV Ruben Amorim, Baleba được đánh giá là mảnh ghép có thể nâng tầm hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng tiền vệ 21 tuổi sở hữu nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật phù hợp với triết lý mà ông đang hướng tới tại Old Trafford.

Một yếu tố khiến MU thêm phần tự tin là việc Bayern Munich, đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giành chữ ký Baleba, quyết định rút lui. Theo nhà báo Romano, đội bóng nước Đức không còn theo đuổi tiền vệ người Cameroon, trong bối cảnh cầu thủ được cho là ưu tiên tương lai tại Premier League.

Dù vậy, thương vụ Baleba vấp phải ý kiến trái chiều. Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của tiền vệ này trong màu áo Brighton. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển của Baleba, nhất là khi đặt trong một hệ thống phù hợp hơn.

Bên cạnh Baleba, HLV Amorim cũng cân nhắc các phương án khác như Adam Wharton hay Elliott Anderson. MU được cho là sẵn sàng hành động ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 hoặc mùa hè 2026.

Đáng chú ý, Brighton sẽ không bán Baleba với giá rẻ. "Quỷ đỏ" từng bỏ qua thương vụ này trong hè 2025 do bị hét giá lên tới 100 triệu bảng.

MU đã đúng với Baleba

Đến thời điểm này của mùa giải, MU có lý do để thở phào khi nhìn lại thương vụ Carlos Baleba.

19:00 23/11/2025

Mục tiêu trăm triệu bảng của MU gây tranh cãi

Carlos Baleba một lần nữa khiến người hâm mộ MU dậy sóng với động thái trên mạng xã hội.

09:02 16/11/2025

MU bỏ Baleba, nhắm tiền vệ đắt kỷ lục

Man Utd đang để mắt đến Elliot Anderson, ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh và được định giá đến 120 triệu bảng.

17:12 28/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Baleba Baleba

    Đọc tiếp

    Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

    Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

    55 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

    Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

    Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

    55 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý