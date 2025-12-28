MU chốt vụ Baleba

MU đang âm thầm xây dựng kế hoạch tăng cường tuyến giữa với mục tiêu dài hạn mang tên Carlos Baleba.

MU có thể chiêu mộ Baleba trong năm 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt dành cho tiền vệ trẻ thuộc biên chế Brighton. Theo đó, năm 2026 là thời điểm phù hợp để kích hoạt thương vụ.

Trong mắt HLV Ruben Amorim, Baleba được đánh giá là mảnh ghép có thể nâng tầm hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng tiền vệ 21 tuổi sở hữu nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật phù hợp với triết lý mà ông đang hướng tới tại Old Trafford.

Một yếu tố khiến MU thêm phần tự tin là việc Bayern Munich, đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giành chữ ký Baleba, quyết định rút lui. Theo nhà báo Romano, đội bóng nước Đức không còn theo đuổi tiền vệ người Cameroon, trong bối cảnh cầu thủ được cho là ưu tiên tương lai tại Premier League.

Dù vậy, thương vụ Baleba vấp phải ý kiến trái chiều. Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của tiền vệ này trong màu áo Brighton. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển của Baleba, nhất là khi đặt trong một hệ thống phù hợp hơn.

Bên cạnh Baleba, HLV Amorim cũng cân nhắc các phương án khác như Adam Wharton hay Elliott Anderson. MU được cho là sẵn sàng hành động ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 hoặc mùa hè 2026.

Đáng chú ý, Brighton sẽ không bán Baleba với giá rẻ. "Quỷ đỏ" từng bỏ qua thương vụ này trong hè 2025 do bị hét giá lên tới 100 triệu bảng.