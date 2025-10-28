MU bỏ Baleba, nhắm tiền vệ đắt kỷ lục

Man Utd đang để mắt đến Elliot Anderson, ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh và được định giá đến 120 triệu bảng.

Anderson nằm trong tầm ngắm MU.

Theo The Sun, Manchester United không còn mấy hứng thú với Carlos Baleba. Đội chủ sân Old Trafford đã tìm được mục tiêu mới là Elliot Anderson, ngôi sao đang khoác áo Nottingham.

Tiền vệ 22 tuổi có màn trình diễn ấn tượng từ mùa giải năm ngoái và được CLB chủ quản định giá lên đến 120 triệu bảng. Nếu thương vụ xảy ra, Anderson sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử của nửa đỏ thành Manchester.

Về phía Baleba, báo chí Anh cho biết MU vẫn theo dõi tình hình tại Brighton, nhưng sẽ không tìm mọi cách để chiêu mộ cầu thủ người Cameroon. "Thương vụ chỉ có thể xảy ra, nếu Brighton chấp nhận giảm giá rất sâu", The Sun cho biết. Trước đó, "Mòng biển" định giá Baleba đến 110 triệu bảng.

Trở lại với Elliot Anderson, cầu thủ sinh năm 2002 có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ mỏ neo, vị trí đang cần được gia cố trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Casemiro vẫn chơi tốt, nhưng việc anh đã 33 tuổi khiến MU phải tìm phương án thay thế lâu dài.

Anderson đá chính cho Nottingham ở mọi đấu trường từ đầu mùa giải. Sao trẻ người Anh sở hữu phong cách thi đấu máu lửa và được đánh giá cao ở khả năng đánh chặn. Ngoài ra, Anderson còn có thể rê bóng, chọc khe và đá phạt tốt. Anh được so sánh với Declan Rice của Arsenal.