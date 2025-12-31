Lammens gợi nhớ De Gea trong ngày MU sụp đổ

MU gây thất vọng trước Wolves, nhưng Senne Lammens chơi một trận xuất sắc. Trận hòa 1-1 tại Old Trafford rạng sáng 31/12 không phản ánh hết giá trị mà thủ môn người Bỉ mang lại.

MU gây thất vọng trước Wolves, nhưng Senne Lammens chơi một trận xuất sắc.

Màn trình diễn của Manchester United trong trận hòa 1-1 với Wolverhampton Wanderers là khó bào chữa. Đội bóng thiếu nhịp độ, thiếu sức ép và thường xuyên để đối thủ kiểm soát thế trận. Nhưng trong bức tranh u ám ấy, Senne Lammens là điểm sáng hiếm hoi, thậm chí là lý do trực tiếp giúp MU tránh một thất bại ngay trên sân nhà.

Lammens phải đối mặt với áp lực liên tục. Wolves không tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, nhưng mỗi lần họ tiếp cận vòng cấm đều mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.

Thủ môn người Bỉ đáp lại bằng những pha cứu thua có chất lượng cao, đặc biệt là các tình huống phản xạ ở cự ly gần. Cách anh dùng chân để cản phá khiến nhiều người liên tưởng đến David De Gea thời đỉnh cao, bản năng, nhanh gọn và hiệu quả.

Nếu không có Lammens, Wolves hoàn toàn có thể rời Old Trafford với ba điểm. Anh cứu MU khỏi những khoảnh khắc mất kiểm soát, nhất là trong hiệp hai, khi hàng thủ chủ nhà liên tục lộ khoảng trống. Trong một đội hình chơi thiếu chắc chắn và dễ bị kéo giãn, vai trò của thủ môn càng trở nên sống còn.

Điểm đáng ghi nhận nữa nằm ở khả năng chơi chân. So với những trận đấu trước, Lammens cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong các đường chuyền dài.

Thủ thành người Bỉ không còn xử lý vội vàng mà chủ động đưa bóng lên tuyến trên với độ chính xác cao hơn, giúp MU thoát pressing và giảm bớt áp lực trong những thời điểm nhạy cảm. Đó là yếu tố quan trọng với một thủ môn hiện đại, nhất là trong bối cảnh MU muốn kiểm soát bóng và tổ chức lại thế trận từ tuyến dưới.

Thực tế, Lammens phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết. Khi hàng tiền vệ không giữ được cự ly, hàng công không tạo được sức ép ngược trở lại, thủ môn trở thành tuyến phòng ngự cuối cùng gánh vác phần việc lẽ ra không nên thuộc về mình. Lammens làm điều đó một cách lặng lẽ nhưng hiệu quả.

Trận hòa Wolves chắc chắn là kết quả gây thất vọng với MU. Nó phơi bày nhiều vấn đề về lối chơi và bản lĩnh.

Nhưng trong một đêm mà tập thể chơi dưới kỳ vọng, Senne Lammens xứng đáng được tách ra như một ngoại lệ tích cực. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn giữ lại điểm số cho MU.

Ở Old Trafford hôm ấy, Lammens không phải người hùng được tung hô. Nhưng anh là cầu thủ chơi đúng vai trò của một thủ môn đẳng cấp: cứu đội bóng khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Và MU, rõ ràng, đã nợ anh nhiều hơn một trận hòa.