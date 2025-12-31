Trường hợp kỳ lạ giữa MU và Chelsea

Sau 19 vòng đấu Premier League, bảng xếp hạng ghi nhận trường hợp hiếm gặp khi MU và Chelsea đứng cạnh nhau với thành tích gần như giống hệt.

Chelsea gây thất vọng lớn.

Cả hai cùng có 30 điểm, cùng 19 trận, cùng 8 chiến thắng, 6 trận hòa và 5 thất bại. Sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở hiệu số bàn thắng bại, đủ để Chelsea xếp trên MU một bậc. Nhưng đằng sau những con số ấy là hai câu chuyện thất vọng mang màu sắc khác nhau.

Với Chelsea, trận hòa 2-2 trước Bournemouth rạng sáng 31/12 như lát cắt phơi bày trọn vẹn vấn đề. Stamford Bridge chứng kiến hiệp đấu cởi mở bậc nhất mùa giải khi 4 bàn thắng xuất hiện chỉ trong 30 phút đầu, song sự hứng khởi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi bức bối.

Bournemouth - đội chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm sân khách kể từ tháng 8, vẫn rời London với một điểm. Chelsea vì thế nối dài chuỗi sa sút với chỉ 1 chiến thắng trong 7 vòng gần nhất, đồng thời đánh rơi tới 13 điểm từ những thế dẫn trước.

"The Blues" hiện kém vị trí thứ 4 của Liverpool 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên Enzo Maresca.

Thầy trò HLV Amorim để đội bét bảng cầm chân.

Ở thành Manchester, bức tranh còn u ám hơn. MU bị Wolves cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà đối thủ vừa chấm dứt chuỗi 11 thất bại liên tiếp để giành điểm số thứ 3 kể từ đầu mùa.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim dẫn trước nhưng một lần nữa không thể bảo toàn lợi thế, khép lại năm 2025 bằng kết quả khó chấp nhận. Một điểm trước đội bóng gần như cầm chắc suất xuống hạng khiến "Quỷ đỏ" đối mặt nguy cơ tụt lại trong cuộc đua top 4, nhất là khi Liverpool có thể nới rộng cách biệt lên 5 điểm nếu thắng Leeds.

Bằng điểm, bằng thành tích, nhưng MU và Chelsea đang cùng đứng ở giao lộ của sự hoài nghi và bất ổn tại Premier League mùa này.