CĐV MU nổi giận

  • Thứ tư, 31/12/2025 05:59 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Rạng sáng 31/12, tiếng huýt sáo và la ó vang vọng khắp Old Trafford sau khi Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" rất thất vọng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiếng la ó từ khán giả nhà vang lên ở Old Trafford, thể hiện rõ sự bất mãn của người hâm mộ dành cho màn trình diễn nói trên của đội bóng. Đây là trận đấu cuối cùng của Manchester United trong năm 2025, và kết quả này khiến họ bỏ lỡ cơ hội quý giá để giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất giải đấu.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn, "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim không thể tận dụng lợi thế sân nhà, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên giành hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League kể từ tháng 10.

Manchester United thậm chí nắm lợi thế trước khi Joshua Zirkzee ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Wolves nhanh chóng gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ladislav Krejci, và đội khách thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp hai.

Dù Wolves đang ở vị trí bét bảng và chỉ mới giành được 2 điểm trước đó từ đầu mùa, lần này họ chơi ấn tượng ngay tại Old Trafford. Điều đáng buồn với MU là những tiếng huýt sáo và la ó ở Old Trafford đã vang lên từ khi trận đấu chưa kết thúc.

Khi Amorim thực hiện một số thay đổi nhân sự muộn, các CĐV MU trên khán đài tỏ ra ngán ngẩm và hô hào đội bóng chơi tấn công. Thế nhưng, Manchester United sau đó có màn trình diễn thiếu thuyết phục. Manchester United kết thúc năm 2025 với một kết quả không như mong đợi, trong khi Wolves giành được điểm số quý giá.

Tường Linh

Manchester United Wolves

