Thảm họa MU

  Thứ tư, 31/12/2025 02:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Rạng sáng 31/12, MU bị Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League.

Sesko gây thất vọng.

Sau 11 trận liền toàn thua, tính từ tháng 10, Wolves cuối cùng cũng có điểm số thứ 3 tại Ngoại hạng Anh mùa này. CLB dâng điểm cho "Bầy sói" lại chính là Man Utd. Với lực lượng sứt mẻ, đoàn quân của HLV Ruben Amorim dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, để rồi khép lại năm 2025 với một kết quả khó chấp nhận.

Với chỉ 1 điểm trước đối thủ cầm chắc suất xuống hạng, "Quỷ đỏ" đứng trước nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua top 4. Ở vòng này, Liverpool sẽ nới khoảng cách với MU, Chelsea lên thành 5 điểm, nếu đánh bại Leeds.

Với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, MU thi đấu đầy chật vật và phải nhờ đến một pha bóng may mắn mới có thể ghi bàn mở tỷ số. Phút 27, Ayden Heaven đột phá rồi chuyền cho Joshua Zirkzee dứt điểm từ sát vạch 16,5 m. Bóng đi trúng một hậu vệ, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Jose Sa.

Niềm vui của người hâm mộ chủ nhà không kéo dài lâu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Wolves có bàn gỡ sau tình huống đánh đầu hiểm hóc của Ladislav Krejci.

Sang hiệp hai, MU dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ số đông của đội khách. Sau cú dứt điểm trúng khung gỗ ở hiệp một, Benjamin Sesko có thêm hai cơ hội nhưng đều không thể tận dụng. Đến khi đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút 90+1, bàn thắng của Patrick Dorgu lại bị từ chối vì lỗi viêt vị.

Cơn ác mộng suýt chút nữa xảy ra tại Old Trafford, nếu Senne Lammens không có pha cứu thua đầy ấn tượng trước cú sút cận thành của Krejci. Ở tình huống đá bồi, thủ môn của MU cũng kịp với tay, đẩy bóng khỏi tầm chân của cầu thủ đội khách.

Minh Nghi

