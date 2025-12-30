Sáu cầu thủ sắp rời MU

MU một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi chợ đông sắp mở cửa.

MU muốn bán đứt Zirkzee.

Theo The Sun, “Quỷ đỏ” có thể chứng kiến tới 6 cầu thủ rời Old Trafford trong tháng 1/2026, trong đó nổi bật nhất là Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee, hai nhân tố đang không có nhiều cơ hội thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim.

Mainoo là cái tên gây bất ngờ nhất khi lọt vào danh sách có thể ra đi. Mùa này, anh chưa một lần đá chính tại Premier League và thường xuyên phải ngồi dự bị. Nhiều nguồn tin cho biết Napoli đang theo sát và có thể đưa ra đề nghị mượn nhằm thuyết phục MU nhả người.

Bên cạnh đó, Zirkzee cũng được cho là sẵn sàng rời đi trong tháng 1 để cứu vãn sự nghiệp đang có phần sa sút. Chân sút 24 tuổi chỉ có vài lần xuất hiện từ ghế dự bị tại Premier League mùa này và muốn tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo suất đá chính, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Gazzetta dello Sport đưa tin, Zirkzee gần như đã đồng ý gia nhập AS Roma theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt sau khi mùa giải khép lại.

Ngoài bộ đôi trên, MU cũng xem xét để hàng loạt cầu thủ trẻ rời đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm, gồm Harry Amass, Toby Collyer và Diego Leon.

Ở chiều ngược lại, HLV Amorim khẳng định sẽ “chỉ chấp nhận các thương vụ chuyển nhượng nếu đội bóng có phương án thay thế phù hợp”, nhấn mạnh sự ổn định là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

