Lingard đến La Liga

Cựu tiền vệ đội tuyển Anh, Jesse Lingard, sắp trở lại châu Âu với điểm đến là giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với FC Seoul.

Lingard trở lại thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Sau khi trở thành cầu thủ tự do, Lingard nhận được sự quan tâm từ ba câu lạc bộ La Liga gồm Celta Vigo, Sevilla và Real Oviedo. Theo các nguồn tin từ El Pais, ba đội bóng này liên hệ chính thức với đại diện của Lingard và nhận được sự gật đầu từ cầu thủ.

Bản thân Lingard rất muốn trải nghiệm môi trường La Liga lần đầu tiên trong sự nghiệp. Bước sang tuổi ngoài 30, Lingard hiểu rằng cơ hội thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Vì vậy, anh quyết định chia tay bóng đá Hàn Quốc với tham vọng tái xuất một giải đấu hàng đầu châu Âu ở cuối sự nghiệp.

Quyết định chuyển sang Hàn Quốc thi đấu cho FC Seoul mùa trước của Lingard từng gây bất ngờ lớn với người hâm mộ toàn cầu. Tại K League, cựu sao MU ra sân tổng cộng 67 trận, ghi 19 bàn thắng, phần nào cho thấy nỗ lực làm mới bản thân trong một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt.

Lingard chỉ nhận mức lương khoảng 17.500 bảng mỗi tuần khi khoác áo FC Seoul, thấp hơn đáng kể so với con số 180.000 bảng/tuần mà anh từng hưởng tại Nottingham Forest.

