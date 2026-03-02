Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh choáng ngợp ở giải bóng đá hội làng miền Bắc

  • Thứ hai, 2/3/2026 10:25 (GMT+7)
Không cần khán đài hoành tráng, sân đất giữa ruộng đồng miền Bắc vẫn chật kín người xem và tạo nên khung cảnh hội làng bóng đá cuồng nhiệt hiếm thấy.

Hình ảnh ken đặc người dân theo dõi giải bóng đá hội làng. Ảnh: Vinh Ân.

Hình ảnh mặt sân đất mộc mạc hóa thành "chảo lửa" ở một giải hội làng miền Bắc đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Rất nhiều người dân ken kín 4 phía, tạo nên khung cảnh gây choáng từ góc nhìn trên cao tại một giải bóng đá hội làng đầu xuân 2026.

Từ sáng sớm, các lối vào chật kín. Tất cả cùng hội tụ quanh sân bóng nằm lọt thỏm giữa ruộng đồng và rặng cây. Những dải cờ hội rực đỏ, loa phát thanh vang vọng, tiếng trống thúc giục khiến bầu không khí đặc quánh chất lễ hội.

Đây được xem là một trong những giải bóng đá hội làng quy mô lớn nhất miền Bắc. Mỗi mùa có từ 8-12 đội tham dự với nhiều cầu thủ hàng đầu bóng đá phủi hiện nay. Không ít cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp hoặc bán chuyên góp mặt, biến sân quê thành điểm hẹn của giới bóng đá phong trào.

Tiền thưởng đến từ các mạnh thường quân và doanh nghiệp địa phương khá cao so với mặt bằng phủi, đủ tạo sức hút cạnh tranh quyết liệt. Các trận cầu được livestream trên mạng xã hội, có thời điểm thu hút gần 10.000 lượt xem cùng lúc, con số ấn tượng với một giải làng.

Điểm đặc biệt nằm ở cách tổ chức. Sân được kẻ vôi thủ công, khán giả đứng sát đường biên, mọi cảm xúc gần như chạm vào nhau. Giữa nhịp sống hiện đại, giải hội làng giữ nguyên tinh thần cộng đồng, trở thành sợi dây kết nối và niềm tự hào của cả một vùng quê.

bóng đá hội làng

