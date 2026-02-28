Cú sốc tài chính tại Chelsea

Báo cáo của UEFA cho thấy Chelsea thua lỗ 407 triệu euro mùa 2024/25, mức âm lớn nhất lịch sử bóng đá Anh và chỉ kém kỷ lục châu Âu của Barcelona mùa 2020/21.

Bức tranh tài chính của bóng đá Anh vừa lộ rõ những gam màu tối. Trong báo cáo “European Club Finance and Investment Landscape” mới công bố, UEFA xác nhận Chelsea ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 407 triệu euro ở mùa 2024/25.

Không bán sao dù lỗ nặng

Đây là mức thâm hụt lớn nhất lịch sử CLB thành London, đồng thời là kỷ lục tiêu cực của một đội bóng Anh. Trên bình diện châu Âu, chỉ Barcelona mùa 2020/21 (lỗ 555 triệu euro) có con số tệ hơn.

Điều đáng nói là khoản lỗ khổng lồ này xuất hiện trong bối cảnh Chelsea vừa vô địch Conference League và giành vé dự Champions League với vị trí thứ tư Premier League 2024/25. Thành công chuyên môn không đủ che lấp những con số đỏ rực trên bảng cân đối kế toán.

Trong top 10 CLB lỗ nặng nhất một mùa giải theo thống kê của UEFA, ngoài Chelsea còn có Tottenham, Aston Villa, Nottingham Forest và Manchester City. Đội chủ sân Stamford Bridge đứng đầu theo nghĩa tiêu cực, với mức âm 407 triệu euro, cao hơn gấp đôi Lyon (188 triệu euro), đội xếp thứ hai trong danh sách này.

Khoản thua lỗ kỷ lục khiến nhiều người lo ngại về một cuộc thanh lý lực lượng vào mùa hè tới. Chelsea hiện vào vòng 16 đội Champions League và đang cạnh tranh top 4 Premier League, xếp thứ năm với 45 điểm, kém Manchester United ba điểm.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, ban lãnh đạo CLB khẳng định tình hình tài chính không buộc họ phải bán các trụ cột. Báo cáo cho biết khoản lỗ 407 triệu euro phần lớn đến từ những điều chỉnh kế toán phi tiền mặt theo yêu cầu của UEFA, liên quan đến quá trình tiếp quản CLB.

Chelsea nhấn mạnh vẫn hoạt động có lãi ở cấp độ vận hành và tuân thủ các quy định của Luật Công bằng Tài chính (FFP). Điều đó đồng nghĩa họ không bị ép bán những ngôi sao như Cole Palmer hay Moises Caicedo để cân bằng sổ sách.

The Athletic cũng nhận định hiện tại chưa có dấu hiệu về các án phạt bổ sung nghiêm khắc. Trong ba năm gần nhất, Chelsea lỗ tổng cộng 622 triệu euro nhưng đạt thỏa thuận với UEFA từ mùa hè năm ngoái, cho phép duy trì mức thâm hụt trong giới hạn đã cam kết. Ở mùa 2025/26, mức lỗ tối đa từ hoạt động bóng đá mà họ được phép ghi nhận chỉ là 5 triệu euro.

Aston Villa thêm khó

Chelsea không phải đội duy nhất chịu sức ép. Aston Villa ghi nhận khoản lỗ 94 triệu euro ở mùa 2024/25, đứng thứ năm châu Âu về mức thâm hụt. Tháng 7 vừa qua, CLB bị Cơ quan Kiểm soát Tài chính CLB phạt 11 triệu euro vì vi phạm quy định liên quan đến doanh thu bóng đá và chi phí đội hình.

Đây là năm thứ ba liên tiếp đội bóng của HLV Unai Emery báo lỗ, với tổng mức âm từ mùa 2022/23 vượt 330 triệu euro. Dù liên tục dự cúp châu Âu, Conference League, Champions League rồi Europa League trong ba mùa gần nhất, Aston Villa ngày càng bị bó hẹp không gian tài chính.

Giống Chelsea, họ cũng đạt thỏa thuận với UEFA về mức lỗ tối đa 5 triệu euro ở mùa này. Tuy nhiên, trong trường hợp của Aston Villa, việc bán cầu thủ giá trị cao gần như là giải pháp bắt buộc nếu muốn đảm bảo tuân thủ FFP.

Ở chiều ngược lại, Arsenal và Liverpool ghi nhận doanh thu kỷ lục, thậm chí Liverpool đạt lợi nhuận ròng 9 triệu euro sau thuế. Sự đối lập đó cho thấy Premier League không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là cuộc chạy đua cân bằng tài chính khắc nghiệt phía sau ánh đèn sân cỏ.