Phản ứng của Chelsea khi đại chiến PSG

Lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League mang đến hàng loạt cặp đấu hấp dẫn, trong đó đáng chú ý là màn đại chiến giữa Chelsea và PSG.

PSG đối đầu Chelsea ở vòng 1/8.

Chiều 27/2, lá thăm đưa PSG tái ngộ Chelsea, đối thủ từng khiến họ ôm hận ở trận chung kết FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua. Khi đó, đại diện nước Anh đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Chia sẻ ngắn sau lễ bốc thăm, Giám đốc Bóng đá của Chelsea, David Barnard, thừa nhận: “Chúng tôi đã gặp PSG nhiều lần. Họ là nhà đương kim vô địch, và mọi người hẳn vẫn nhớ điều đã xảy ra vào mùa hè tại Club World Cup. Trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi không hề e ngại”.

Trong khi đó, truyền thông Pháp tin rằng đây là thời cơ lý tưởng để PSG phục thù Chelsea. Tờ L’Equipe đăng tải bài viết với tiêu đề: “Đã đến lúc báo thù cho PSG”, thể hiện quyết tâm đòi lại món nợ của CLB thành Paris.

Sau thất bại nặng nề ở trận chung kết Club World Cup, PSG rõ ràng có thêm động lực khi tái đấu Chelsea ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kịch bản một chiến thắng cách biệt như trận đại chiến vào mùa hè vừa qua sẽ khó lặp lại, bởi cả hai đội đều đã có nhiều thay đổi về lực lượng, tâm lý lẫn chiến thuật.

Nhánh đấu của PSG và Chelsea tại Champions League năm nay cũng bị đánh giá là “nhánh tử thần”. Khi một trong hai đội giành quyền vào tứ kết, họ có nguy cơ chạm trán Liverpool.

Tiến đến bán kết, những thế lực hùng mạnh và giàu truyền thống như Real Madrid, Man City hay Bayern Munich có thể chờ sẵn, tạo nên những trận đại chiến khốc liệt trên hành trình vô địch.

