Champions League phơi bày vấn đề gì của bóng đá Italy?

Atalanta thoát hiểm phút 98 để cứu danh dự, còn lại là một tuần lễ phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa Serie A và phần còn lại của châu Âu.

Juventus gục ngã sớm ở Champions League.

“Cruelty and miracles” - tàn nhẫn và phép màu. Cụm từ ấy xuất hiện trên mặt báo Italy khi loạt play-off Champions League khép lại. Với Serie A, cả hai yếu tố đều hiện diện. Phép màu thuộc về Atalanta. Sự tàn nhẫn dành cho phần còn lại.

Những thất bại đáng xấu hổ

Chiến dịch châu Âu của bóng đá Italy suýt khép lại ngay từ tháng 2. Trên sân Signal Iduna Park (Đức), Atalanta thua 0-2 ở lượt đi trước Borussia Dortmund. Ở lượt về, họ thắng 4-1. Quả phạt đền phút 98 của Lazar Samardzic đưa đại diện duy nhất của Serie A vào vòng 1/8 UEFA Champions League. Một màn thoát hiểm đúng nghĩa.

Nhưng đó chỉ là ngoại lệ.

Tại San Siro, Inter Milan, đội đang dẫn đầu Serie A với cách biệt 10 điểm, bị loại bởi Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy thắng cả hai lượt. Trong 180 phút, Inter thủng lưới năm bàn.

Mùa trước, đội bóng Italy dừng bước trước PSG. Lần này, đối thủ đến từ giải đấu nhỏ hơn nhiều. Khoảnh khắc định đoạt là bốn phút tại Vòng Bắc Cực, khi Inter để thủng lưới hai lần liên tiếp. Tốc độ và sự táo bạo của Bodø/Glimt khiến tập thể nhiều cầu thủ ngoài 35 tuổi của Inter lộ rõ giới hạn.

Juventus cũng không khá hơn. Thua 2-5 ở Istanbul trước Galatasaray, họ thắng lại 3-0 trong 90 phút tại Turin dù chỉ còn 10 người. Hy vọng sống lại rồi tắt lịm ở phút 105 và 119 hiệp phụ. Tổng tỷ số là 3-2. Sai lầm cá nhân, thẻ đỏ và sự mong manh trong quản trị trận đấu khiến đại diện thành Turin trả giá.

Atalanta là đại diện duy nhất của Serie A còn sót lại tại Champions League.

Điều đáng nói không chỉ là việc bị loại. Mà là cách bị loại. Trong hai mùa gần nhất, năm CLB Italy dừng bước ở vòng play-off knock-out. Những đội đánh bại họ không đến từ năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Năm ngoái là Feyenoord, PSV, Brugge. Năm nay là Bodø/Glimt và Galatasaray. So với nguồn lực và danh tiếng, đó là thất bại lớn.

Nhiều người sẽ nói Premier League quá giàu. Nhưng vấn đề của Serie A không nằm ở nước Anh. Khi các CLB Hà Lan, Bỉ hay Na Uy lần lượt loại đại diện Italy, câu chuyện là năng lực cạnh tranh. Tốc độ, thể lực và tính tổ chức của các đội “nhỏ” đang vượt qua sự già nua và thiếu linh hoạt của những ông lớn Italy.

Galatasaray là trường hợp khác biệt. Cơ chế lương miễn thuế giúp họ thu hút ngôi sao như Victor Osimhen, cựu chân sút hay nhất Serie A. Bàn thắng của anh ở Turin là nhát dao cuối cùng. Juventus khó có thể cạnh tranh về tài chính trong những thương vụ như vậy. Mùa hè qua, bản hợp đồng đắt nhất Serie A chỉ là Christopher Nkunku với giá 37 triệu euro.

Juventus còn phải trả giá cho sai lầm thị trường nhiều năm. Họ từng chi khổng lồ cho Cristiano Ronaldo với tham vọng thống trị châu Âu. Sau đó là chuỗi quyết định thiếu ổn định. Họ bán Dean Huijsen, chi tiền cho Douglas Luiz rồi lại đem cho mượn. Họ mượn Lloyd Kelly và phải mua đứt với giá 17,5 triệu euro.

Trong hai lượt gặp Galatasaray, Kelly mắc lỗi và bị đuổi. So với những thế hệ phòng ngự của Gaetano Scirea, Fabio Cannavaro hay Giorgio Chiellini, Juventus hiện tại là phiên bản kém sắc.

Inter Milan cũng dừng bước sớm tại Champions League.

Inter cũng đối diện vấn đề tương tự. Kinh nghiệm từng là lợi thế. Nhưng khi đối đầu những đội chơi tốc độ cao, nó trở thành gánh nặng. Cristian Chivu có thể duy trì vị thế ở Serie A. Song ở các trận hai lượt, bản lĩnh chiến thuật của ông chưa đạt tới tầm của Simone Inzaghi. Chính Inzaghi từng đưa Inter vào hai chung kết trong ba mùa và che lấp phần nào sự suy giảm của bóng đá Italy.

Còn Napoli, đương kim vô địch Serie A, thậm chí không góp mặt ở vòng này. Họ đứng thứ 30 vòng bảng, dưới cả Pafos, Qarabag và hai CLB Bỉ. Họ thua PSV 2-6, hòa Copenhagen trong thế đối thủ chỉ còn 10 người. Lịch thi đấu không khắc nghiệt. Nhưng Napoli tự đánh rơi cơ hội. Hồ sơ châu Âu của Antonio Conte ngày càng kém ấn tượng.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo với Serie A tại Champions League?

Serie A vẫn đứng thứ hai trên bảng hệ số UEFA 5 năm. Nhưng phần lớn điểm số đến từ Inter và thành tích Europa League, Conference League của Atalanta, Roma, Fiorentina. Mùa này, gần như chắc chắn Italy không có suất thứ năm dự Champions League 2026/27.

Giữa những cuộc mổ xẻ, Atalanta trở thành điểm tựa duy nhất. Họ không phải thế lực truyền thống. Họ từng khởi đầu mùa với HLV Ivan Juric, người không thành công tại Southampton. Nhưng chính Atalanta mới là niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Italy. Khả năng tiến xa không cao nếu gặp Arsenal hoặc Bayern. Song ít nhất, họ vẫn còn ở đó.

Serie A từng là chuẩn mực chiến thuật của châu Âu. Từng sản sinh những tập thể phòng ngự trứ danh và các ngôi sao làm thay đổi lịch sử Champions League. Giờ đây, họ phải biết ơn một quả phạt đền phút 98 để duy trì sự hiện diện.

Champions League luôn tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn lần này phản chiếu thực tại. Italy không còn ở trung tâm quyền lực như trước. Và nếu không thay đổi từ cấu trúc tài chính đến chiến lược phát triển cầu thủ, những đêm tháng Hai như thế này sẽ còn lặp lại.

Một tuần lễ, một phép màu, và quá nhiều nỗi hổ thẹn.