Nữ MC được yêu thích nhất ở Champions League gây chú ý

Nữ MC người Albania, Eva Murati, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong chương trình bình luận lượt về vòng play-off Champions League rạng sáng 26/2.

Eva Murati gây chú ý.

Trong buổi phát sóng mới nhất, Eva lựa chọn trang phục nổi bật với áo xanh cổ khoét sâu, kết hợp chân váy đen ôm sát và giày cao gót. Phong cách táo bạo nhưng vẫn tinh tế của Murati nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt khi cô chia sẻ đoạn video hậu trường lên Instagram cá nhân.

Sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, Eva nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ không ngần ngại gọi cô là “MC Champions League yêu thích nhất”, thậm chí ví von cô như “nữ thần Champions League”.

Thực tế, đây không phải lần đầu Eva gây sốt khi đồng hành cùng sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Cô được xem là gương mặt quen thuộc mỗi mùa Champions League tại Albania và từng được so sánh với nữ MC nổi tiếng người Anh Laura Woods nhờ phong thái tự tin cùng lối dẫn dắt chuyên nghiệp.

Eva khi tác nghiệp tại Champions League.

Không chỉ tác nghiệp tại Champions League, Murati còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình giải trí tại Albania, đồng thời thử sức trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Trang Instagram của cô thường xuyên cập nhật những bộ ảnh thời trang ấn tượng, cho thấy hình ảnh đa dạng ngoài vai trò MC thể thao.

Đáng chú ý, trong thời gian tạm nghỉ công việc truyền hình, Eva còn xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn là Olympic mùa đông 2026 tại Milan - Cortina.

Sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng và phong cách thời trang nổi bật giúp Eva ngày càng khẳng định vị thế trong làng truyền hình thể thao châu Âu, trở thành một trong những gương mặt được chú ý mỗi khi Champions League diễn ra.

