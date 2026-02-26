Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid kiếm bộn tiền ở Champions League

  • Thứ năm, 26/2/2026 08:00 (GMT+7)
Real Madrid là đội kiếm nhiều tiền nhất trong số các đội tham dự vòng play-off Champions League vừa qua.

Real Madrid kiếm bộn tiền ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 trước Benfica sau hai lượt trận giúp Real Madrid góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Theo phân bổ tiền thưởng của UEFA, thành tích này mang về cho thầy trò HLV Alvaro Arbeloa khoản tiền thưởng 11 triệu euro.

Tính từ đầu giải, Real Madrid bỏ túi 37,93 triệu euro, con số cao nhất trong số các đội phải đá play-off. Mức tiền thưởng của “Los Blancos” hiện xếp thứ 9 tại Champions League mùa này, chỉ kém 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu là Arsenal khi đại diện Premier League đã thu về 59,74 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Xếp sau lần lượt là Bayern Munich (57,33 triệu euro) và Liverpool (54,92 triệu euro).

Hai đại diện còn lại của La Liga là Barcelona (52,89 triệu euro) và Atletico Madrid (34,95 triệu euro) lần lượt đứng thứ 5 và 14 trong danh sách.

Nếu tiếp tục tiến sâu, số tiền thưởng của các đội sẽ tăng đáng kể. Khi lọt vào tứ kết, mỗi CLB nhận thêm 12,5 triệu euro. Vào bán kết sẽ có thêm 15 triệu euro. Đội á quân được thưởng 18,5 triệu euro, trong khi nhà vô địch Champions League nhận 25 triệu euro. Những khoản này chưa bao gồm hợp đồng tài trợ riêng và doanh thu thương mại phát sinh từ các trận đấu knock-out.

Rõ ràng, càng tiến xa tại Champions League, lợi ích tài chính càng lớn. Với những ông lớn như Real Madrid, PSG, Man City hay Barcelona, cuộc đua không chỉ vì danh hiệu danh giá mà còn là nguồn thu khổng lồ, góp phần củng cố tiềm lực tài chính cho mùa giải tiếp theo.

Duy Luân

