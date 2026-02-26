'Thảm họa' Mourinho tại Champions League

Hào quang tại đấu trường Champions League dường như đã rời xa HLV Jose Mourinho suốt hơn một thập kỷ qua.

Mourinho gây thất vọng tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/2, Real Madrid đánh bại Benfica 2-1 trên sân nhà ở lượt về vòng play-off, qua đó giành vé đi tiếp. Thất bại này khiến Benfica sớm dừng chân tại Champions League mùa này.

Đáng chú ý, trận thua tại Bernabeu cũng khiến Mourinho nối dài chuỗi thất bại ở các vòng knock-out Champions League trong suốt thập kỷ qua. Cụ thể, lần gần nhất Mourinho thắng một cặp trận loại trực tiếp Champions League diễn ra vào năm 2014, khi ông còn dẫn dắt Chelsea.

Kể từ đó đến nay, “Người đặc biệt” đã thua liên tiếp 10 lần ở các vòng knock-out, bao gồm cả thất bại trước Real Madrid vừa qua. Đây là thành tích tệ nhất trong số những HLV còn góp mặt tại sân chơi danh giá này.

Benfica của Mourinho không thể gây bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Chuỗi thất bại của Mourinho kéo dài qua nhiều đội bóng lớn. Ông cùng Tottenham dừng bước ở vòng 1/8 sau khi để thua RB Leipzig, tiếp đó là cú ngã cùng Manchester United trước Sevilla. Trước đó, khi còn tại vị ở Chelsea, Mourinho cũng bất lực nhìn đội nhà bị PSG loại khỏi cuộc chơi. Những kết quả ấy cho thấy hình ảnh một Mourinho đầy bản lĩnh trong các trận cầu sinh tử không còn như xưa.

Ở trận gặp Real Madrid tại Bernabeu, Mourinho bị cấm chỉ đạo vì tấm thẻ đỏ ở lượt đi. HLV người Bồ Đào Nha được cho là phải theo dõi trận đấu từ xe buýt của đội đặt gần sân Bernabeu.

Sự đối lập sau trận đấu tại Bernabeu càng trở nên rõ nét: Real Madrid vẫn duy trì DNA chiến thắng tại đấu trường châu Âu, trong khi Mourinho tiếp tục loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa.

Thời gian không chờ đợi ai, và Champions League, sân khấu từng nâng tầm tên tuổi Mourinho, giờ đây đang trở thành thử thách lớn nhất với vị chiến lược gia từng hai lần bước lên đỉnh châu lục.

