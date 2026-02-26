Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho ở đâu khi Benfica bị loại?

  • Thứ năm, 26/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Jose Mourinho tái ngộ sân Bernabeu lần đầu sau gần 13 năm, nhưng án treo giò khiến ông chỉ có thể theo dõi trận đấu từ xa.

Mourinho không thể trực tiếp dẫn dắt Benfica do án phạt từ thẻ đỏ ở lượt đi.

Lá thăm vòng play-off Champions League đưa Jose Mourinho trở lại mái nhà cũ Santiago Bernabéu sau 4.651 ngày kể từ lần cuối ông dẫn dắt Real Madrid vào ngày 1/6/2013.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi đã làm thay đổi toàn bộ kịch bản. Mourinho bị truất quyền chỉ đạo ở phút 86 trận lượt đi hôm 18/2 vì phản ứng tình huống phạm lỗi với Richard Rios và yêu cầu rút thẻ vàng thứ hai cho Vinicius Junior.

Án phạt khiến ông không được ngồi ghế huấn luyện trong ngày trở lại Bernabeu ở trận play-off lượt về rạng sáng 26/2.

Ban đầu, phương án được tính đến là bố trí cho Mourinho một cabin báo chí trong sân, tương tự cách Hansi Flick từng làm ở trận "El Clasico" hồi tháng 10. Cabin đã được chuẩn bị đầy đủ, có đồ ăn và nước uống cho suốt 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, Mourinho đã thay đổi quyết định vào phút chót.

Kết quả là ông theo dõi trận đấu từ xe buýt của Benfica, đỗ tại bãi xe Bernabeu. Ông cùng toàn đội rời khách sạn InterContinental lúc 18:56 (giờ địa phương) để đến sân. Do án phạt không cho phép tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ, Mourinho chọn ở lại trên xe suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Trên sân, Benfica thua 1-2 ở lượt về và bị loại với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận. Mourinho chỉ xuất hiện trên sân Bernabeu ở buổi tập trước trận. Ông cũng không dự họp báo trước trận dù không bị cấm, mà ủy quyền cho trợ lý Joao Tralhao.

Ba mùa giải tại Real Madrid từng đưa Mourinho đến hai bán kết Champions League và khôi phục tính cạnh tranh cho đội bóng. Nhưng quãng thời gian đó cũng để lại nhiều tranh cãi.

Lần tái ngộ này vì thế không trọn vẹn. Sau 4.651 ngày, Mourinho trở lại Bernabeu trong im lặng, theo dõi 90 phút quyết định từ bên ngoài sân thay vì khu kỹ thuật quen thuộc.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Đào Trần

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

