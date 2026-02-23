Real Madrid đóng sập cửa với Mourinho

Cơ hội trở lại Real Madrid làm việc của HLV Jose Mourinho gần như đã khép lại sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior.

Mourinho chỉ trích Vinicius Junior. Ảnh: Reuters.

Theo AS, ban lãnh đạo Real Madrid không xem chiến lược gia người Bồ Đào Nha là phương án khả thi để thay thế Xabi Alonso trong vai trò HLV trưởng. Điều này đã được xác định từ trước, nhưng sự việc mới đây tại trận play-off lượt đi Champions League càng khiến cánh cửa trở lại sân Santiago Bernabéu của Mourinho trở nên xa vời.

Căng thẳng leo thang sau trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica. Đại diện La Liga giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius Junior. Tuy nhiên, trong lúc ăn mừng, cầu thủ người Brazil cùng một số đồng đội cáo buộc tài năng trẻ Gianluca Prestianni bên phía Benfica có hành vi phân biệt chủng tộc.

Prestianni lập tức phủ nhận cáo buộc và cho biết chưa từng có lời lẽ kỳ thị nào nhắm đến Vinicius. Vụ việc đã được FIFA mở cuộc điều tra để làm rõ thực hư.

Mourinho bị truất quyền chỉ đạo ở trận gặp Real. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, HLV Benfica là Mourinho lại gây thêm sóng gió khi có phát biểu bị cho là “đổ lỗi ngược” cho Vinicius. Ông cho rằng chân sút người Brazil nên ăn mừng bàn thắng theo cách tôn trọng đối thủ, đồng thời ám chỉ cầu thủ Real Madrid có thể đã kích động các CĐV trên khán đài.

HLV Mourinho cũng nhắc đến huyền thoại Eusebio như một minh chứng rằng Benfica không phải là CLB mang tư tưởng phân biệt chủng tộc trong buổi phỏng vấn sau trận.

Phát biểu này khiến một bộ phận lớn CĐV Real Madrid cùng nhiều thành viên trong nội bộ đội bóng không hài lòng. Trong bối cảnh Vinicius từng nhiều lần là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha, những lời lẽ thiếu sự ủng hộ công khai dành cho anh càng khiến dư luận thêm phẫn nộ.

Với diễn biến hiện tại, khả năng Mourinho tái xuất Real Madrid gần như không còn. Sự nghiệp lẫy lừng của “Người đặc biệt” tại Bernabéu dường như chỉ còn là ký ức.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.