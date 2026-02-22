Bàn thắng phút 90+7 giúp Liverpool thoát hiểm

Đêm 22/2, Liverpool đánh bại chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 1-0 thuộc vòng 27 Premier League.

Liverpool chật vật giành 3 điểm tại City Ground.

Alexis Mac Allister trở thành người hùng khi ghi bàn ở phút 90+7, giúp Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở. Pha lập công muộn giúp "Lữ đoàn đỏ" cân bằng điểm số với MU và Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Liverpool bước vào trận đấu với sự xáo trộn khi Florian Wirtz chấn thương trong lúc khởi động, buộc HLV Arne Slot phải điều chỉnh đội hình phút chót.

Sự thay đổi phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của đội khách. Ngoài cú đánh đầu thiếu chính xác của Hugo Ekitike, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội rõ rệt. Ngược lại, Forest mới là đội tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn, đáng chú ý là cú sút phạt uy lực của Murillo hay pha dứt điểm táo bạo của Elliot Anderson cuối hiệp một.

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều khi Forest tiếp tục chơi đầy năng lượng. Nikola Milenkovic bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ đường tạt bóng của Callum Hudson-Odoi, trong khi Morgan Gibbs-White và Ibrahim Sangare cũng không tận dụng được thời cơ ở những phút cuối.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Sau khi bị từ chối một bàn thắng, Mac Allister tận dụng tình huống lộn xộn để dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng quý giá cho Liverpool.

Sau 27 trận, Liverpool có được 45 điểm như MU và Chelsea nhưng xếp thứ 6 do kém hiệu số bàn thắng bại. Đáng chú ý, Liverpool và Chelsea đá nhiều hơn "Quỷ đỏ" 1 trận. Rạng sáng 24/2, thầy trò Michael Carrick sẽ có chuyến làm khách trên sân của Everton.