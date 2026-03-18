World Cup dậy sóng - Nigeria theo kiện DR Congo đến cùng

NFF tiếp tục theo đuổi vụ việc DR Congo bị cáo buộc dùng cầu thủ không hợp lệ dù FIFA đã bác đơn vì lỗi thủ tục.

Tuyển Nigeria quyết tâm tìm mọi cách để giành vé dự World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) chưa khép lại tranh chấp với CHDC Congo sau vòng play-off World Cup 2026. Bất chấp việc FIFA bác đơn khiếu nại, phía Nigeria quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tìm kiếm phán quyết cuối cùng.

Trước đó, ngày 15/12/2025, NFF gửi đơn chính thức lên FIFA. Họ cáo buộc Liên đoàn bóng đá Congo cung cấp thông tin sai lệch khi xin chuyển quốc tịch cho một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Nigeria đề nghị FIFA mở điều tra và xem xét khả năng loại DR Congo khỏi vòng loại.

Tuy nhiên, FIFA không đi sâu vào nội dung vụ việc mà bác đơn vì sai sót về mặt thủ tục.

Một lãnh đạo NFF (giấu tên) khẳng định tổ chức này sẽ không dừng lại. “Bóng đá phải được vận hành bằng luật lệ và sự công bằng. Chúng tôi không thể chấp nhận một kết luận chưa thỏa đáng”, người này nói với Flashscore.

Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Nigeria đang tìm cách “đi cửa sau” để giành lợi thế. “Đây không phải hành động tuyệt vọng. Chúng tôi chỉ bảo vệ nguyên tắc fair-play. Nếu không xử lý nghiêm, bóng đá có thể đối mặt tiền lệ nguy hiểm”, vị quan chức nhấn mạnh.

Tổng thư ký NFF, Mohammed Sanusi, giữ quan điểm tương tự. Ông cho biết liên đoàn không đồng tình với phán quyết của FIFA và tin rằng vẫn còn cơ sở pháp lý để kháng cáo. Nigeria sẽ bổ sung thêm bằng chứng trong quá trình làm việc với CAS.

“Chúng tôi tôn trọng FIFA nhưng phải bảo vệ lợi ích của mình. Những vấn đề liên quan đến tính minh bạch không thể bị bỏ qua”, ông Sanusi nói.

Trong khi tranh chấp chưa ngã ngũ, CHDC Congo vẫn chuẩn bị cho vòng play-off liên lục địa. Đối thủ của họ sẽ là New Caledonia hoặc Jamaica, trong cuộc cạnh tranh suất dự World Cup.

Đáng chú ý, hai cầu thủ nằm trong diện bị khiếu nại là Michel-Ange Balikwisha và Mario Stroeykens không có tên trong danh sách 26 cầu thủ mới nhất của DR Congo.