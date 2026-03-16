Xung đột Mỹ-Iran, nhưng nghịch cảnh cho tuyển Iraq

Sự leo thang của xung đột Iran-Mỹ khiến giấc mơ World Cup 2026 của Iraq rơi vào tình thế mong manh, khi đội tuyển thậm chí chưa chắc có thể rời đất nước để thi đấu.

Bóng đá đôi khi được xem là nơi con người tạm quên những xung đột của thế giới. Nhưng với Iraq lúc này, thực tế hoàn toàn ngược lại. Con đường đến World Cup 2026 của họ đang bị chặn bởi những biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Bóng đá Iraq bị ảnh hưởng nặng nề vì xung đột tại Iran.

Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel khiến không phận quanh Iran phải đóng cửa. Hệ quả là mạng lưới hàng không trong khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng. Iraq nằm ngay sát tâm điểm căng thẳng nên chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Chiến tranh chặn đường đến World Cup

Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển Iraq đứng trước nghịch cảnh hiếm thấy: họ có thể không thể đến sân thi đấu chỉ vì chiến tranh.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ thi đấu tại Mexico vào ngày 31/3 với Bolivia hoặc Suriname. Nhưng trước khi nghĩ đến đối thủ, vấn đề lớn nhất lúc này là cách di chuyển đến Mexico.

Một quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Iraq trước đó từng cho biết phương án khả thi nhất là đi đường bộ từ Baghdad sang Jordan, sau đó bay từ sân bay quốc tế Amman.

Jordan được cho là đảm bảo một hành lang hàng không an toàn, tuyến bay thường chỉ dùng trong các trường hợp ngoại giao khẩn cấp.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đầy rủi ro. Nếu tình hình an ninh trên tuyến đường Baghdad-Amman xấu đi, đặc biệt khi các căn cứ của lực lượng dân quân thân Iran trở thành mục tiêu tấn công, hành trình của đội tuyển Iraq có thể bị chặn lại.

Trong bóng đá hiện đại, việc bay hàng nghìn km chỉ là chuyện bình thường. Nhưng với Iraq lúc này, chỉ riêng việc rời khỏi đất nước cũng đã là một thử thách.

Chuyến đi tới Mexico mang ý nghĩa quan trọng với Iraq.

Lần gần nhất Iraq dự World Cup là năm 1986, cũng diễn ra tại Mexico. Vì vậy, giải đấu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá nước này. Nó tượng trưng cho cơ hội trở lại sân khấu bóng đá thế giới sau bốn thập kỷ vắng bóng.

Nhưng giấc mơ ấy hiện phụ thuộc vào một yếu tố rất cụ thể là thời gian.

Một chuyến bay quyết định giấc mơ 40 năm

Theo phương án tiếp theo, đội tuyển Iraq sẽ rời Amman vào ngày 20/3 bằng chuyến bay thuê riêng để sang Mexico. Nếu không thể khởi hành đúng hạn, khả năng tham dự trận đấu gần như sẽ không còn.

Khó khăn không chỉ đến với đội tuyển. Người hâm mộ Iraq cũng gặp trở ngại lớn trong việc sang Mexico cổ vũ. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và lãnh sự quán tại Erbil tạm dừng các dịch vụ lãnh sự thông thường. Điều này khiến nhiều người không thể hoàn tất thủ tục xin visa.

Trong bối cảnh đó, hy vọng cổ vũ cho Iraq phần lớn đặt vào cộng đồng người dân đang sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ, Canada và châu Âu.

Tương lai đội tuyển Iraq có thể đặt vào một chuyến bay.

Câu chuyện của Iraq cũng phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa bóng đá và chính trị. Tình hình càng nhạy cảm khi Iran đang đối mặt nguy cơ không tham dự World Cup 2026. Đến lúc này, vẫn chưa có quyết định rõ ràng nào được đưa ra từ Iran lẫn FIFA.

Chỉ riêng khả năng Iran rút lui cũng tạo ra nhiều kịch bản phức tạp cho vòng bảng. Một số quan chức thể thao Iraq cho rằng nếu điều đó xảy ra, cơ hội có thể mở ra cho những đội khác trong khu vực.

Tuy nhiên theo Athletic, điều lệ World Cup cho phép FIFA toàn quyền quyết định phương án xử lý khi một đội tuyển rút lui. Điều đó đồng nghĩa liên đoàn có thể chọn bất kỳ đội nào phù hợp.

Điều này khiến Iraq rơi vào thế khó. Nếu họ không thể sang Mexico thi đấu đúng kế hoạch, lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất dự World Cup có thể biến mất.

Giấc mơ World Cup của Iraq vẫn còn đó. Nhưng trước khi nghĩ đến chiến thuật hay bàn thắng, đội tuyển này phải vượt qua thử thách quan trọng nhất: tìm được con đường an toàn để đến sân đấu.

Nếu chuyến bay từ Amman cất cánh đúng kế hoạch, Iraq vẫn còn cơ hội viết tiếp hành trình trở lại World Cup sau 40 năm. Nếu không, giấc mơ ấy có thể tan biến trước khi trái bóng kịp lăn. Và khi đó, thất bại sẽ không thuộc về bóng đá.

