Ba thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran bất ngờ rút đơn xin tị nạn tại Australia và quyết định trở về nước, trong bối cảnh vụ việc đang gây tranh cãi lớn.

Vụ tị nạn của đội tuyển nữ Iran đảo chiều.

Bóng đá nữ Iran tiếp tục rơi vào tâm điểm chú ý khi ba thành viên của đội tuyển quốc gia bất ngờ thay đổi quyết định, từ bỏ ý định xin tị nạn tại Australia để trở về quê nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Australia, Tony Burke xác nhận thông tin vào sáng 15/3. Theo ông, ba thành viên gồm Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi và Zahra Sarbali đã thông báo với giới chức nước này rằng họ không còn muốn ở lại Australia.

“Trong đêm qua, ba thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran quyết định gia nhập phần còn lại của đội trong hành trình trở về Iran”, ông Burke cho biết. Quan chức Australia khẳng định các cầu thủ đã được tạo nhiều cơ hội để cân nhắc lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, Meshkehkar, Hamoudi và Sarbali được cấp thị thực nhân đạo sau khi nảy sinh lo ngại về sự an toàn của họ. Sự việc bắt nguồn từ hành động gây chú ý của đội tuyển nữ Iran tại Asian Cup 2026, khi các cầu thủ im lặng trong lúc cử quốc ca ở trận gặp Hàn Quốc ngày 2/3.

Hành động này khiến họ bị chỉ trích dữ dội tại quê nhà. Một số phương tiện truyền thông Iran thậm chí gọi các cầu thủ là “kẻ phản quốc”.

Theo các nguồn tin, một cầu thủ đã nhận được tin nhắn thoại từ mẹ với nội dung: “Đừng quay về Iran… họ sẽ giết con”. Gia đình của một cầu thủ khác cũng bí mật gửi thông điệp ra ngoài khuyên các thành viên đội bóng ở lại Australia.

Tuy nhiên, Bộ Thể thao Iran sau đó lên tiếng hoan nghênh quyết định trở về của các cầu thủ. Cơ quan này cho rằng “tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của đội tuyển nữ Iran đã đánh bại các kế hoạch của kẻ thù”.

Hãng thông tấn Tasnim, đơn vị có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết ba thành viên này đang trên đường tới Kuala Lumpur (Malaysia) để hội quân với phần còn lại của đội trước khi trở về Iran.

Ban đầu có bảy thành viên của đội tuyển nữ Iran bày tỏ ý định ở lại Australia. Tuy nhiên, sau quyết định mới nhất, chỉ còn ba người vẫn giữ quan điểm xin tị nạn.

Trước đó, Hamoudi và Sarbali từng rời khỏi khách sạn của đội tại Gold Coast để tìm nơi trú ẩn an toàn. Hai người đã được Cảnh sát Liên bang Australia hỗ trợ. Meshkehkar, một thành viên ban kỹ thuật của đội, gia nhập nhóm này sau đó.

Ở những trận đấu cuối của giải, đội tuyển nữ Iran đã hát quốc ca trước khi thi đấu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ đã nhận chỉ đạo từ các quan chức chính phủ đi cùng đội trong suốt giải đấu.