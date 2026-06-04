U19 Indonesia dễ dàng đè bẹp U19 Timor Leste

Ở lượt trận thứ hai bảng A U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 4/6, U19 Indonesia dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số đậm đà 3-0.

U19 Indonesia không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U19 Timor Leste

Cuộc đối đầu giữa U19 Indonesia và U19 Timor Leste trên sân vận động North Sumatra diễn ra với kịch bản cực kỳ đặc biệt. Ngay từ những phút đầu, trời đổ mưa tầm tã khiến mặt sân trơn trượt.

Đến phút thứ 5, một sự cố hy hữu xảy ra khi hệ thống đèn chiếu sáng bốn góc sân bất ngờ vụt tắt, khiến trận đấu phải tạm hoãn hơn 5 phút trước khi có thể tiếp tục.

Dù được đánh giá cao hơn, việc thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát khiến U19 Indonesia nhập cuộc khá lúng túng. Trong suốt hiệp một, đội bóng xứ vạn đảo chủ yếu dựa vào các tình huống cố định và ném biên mạnh nhưng không hiệu quả trước hàng phòng ngự lùi sâu của U19 Timor Leste.

Phải đến phút 43, thế bế tắc mới được khai thông. Salampessy thoát xuống thông minh, vượt qua thủ thành De Oliveira trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, U19 Indonesia tăng tốc và liên tiếp gặt hái thành quả. Phút 63, từ một tình huống lộn xộn, Siregar tung cú volley đẳng cấp từ khoảng cách chừng 16 m nhân đôi cách biệt.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt cầu thủ vào sân thay người Kaka để lại dấu ấn đậm nét bằng pha phá bẫy việt vị và dứt điểm tung nóc lưới U19 Timor Leste, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối trận, dù Kaka có thêm cơ hội từ quả đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch cột dọc, tỷ số vẫn được giữ nguyên. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà U19 Indonesia.

Sau lượt trận thứ 2 bảng A, U19 Indonesia tạm thời xếp thứ 2, bằng điểm với U19 Việt Nam (6 điểm), nhưng thấp hơn về hiệu số bàn thắng bại.



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