Mourinho gây náo loạn Thổ Nhĩ Kỳ

Jose Mourinho chính thức đệ đơn kiện Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) nhằm thách thức các án phạt kỷ luật mà ông cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Thông báo từ trang chủ ECHR vào ngày 1/6 xác nhận tòa án có trụ sở tại Strasbourg chấp nhận đơn xem xét và yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ý kiến phản hồi chính thức trong vòng tối đa sáu tháng tới. Vụ kiện pháp lý này bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt do Ban Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) thuộc Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) ban hành.

Sau những phát ngôn gai góc nhắm vào công tác điều hành sau trận đấu với Trabzonspor vào tháng 11/2024, "Người đặc biệt" bị cấm vào phòng thay đồ và phải nộp phạt số tiền lên tới hàng trăm nghìn lira. Bất chấp những nỗ lực kháng cáo tại địa phương, Ban Trọng tài của TFF vẫn giữ nguyên các án phạt, buộc vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải tìm kiếm sự can thiệp từ cơ quan tư pháp quốc tế.

Trong đơn khiếu nại, Mourinho đưa ra những lập luận đanh thép khi cho rằng các cơ quan kỷ luật bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn thiếu tính độc lập và khách quan. Ông khẳng định các hình phạt nhắm vào mình vi phạm trực tiếp quyền tự do ngôn luận.

Đồng thời, Mourinho cũng cáo buộc quy trình xét xử tại Thổ Nhĩ Kỳ thiếu minh bạch khi các quyết định kỷ luật không được thông báo đúng quy chuẩn, qua đó tước đoạt quyền được xét xử công bằng của ông.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.