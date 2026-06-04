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Thể thao

Real Madrid rao bán 6 cầu thủ sau khi bổ nhiệm Mourinho

  • Thứ năm, 4/6/2026 06:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jose Mourinho bắt tay ngay vào công cuộc cải tổ lực lượng tại Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Mourinho muốn cải tổ Real.

Theo nhà báo Ramon Alvarez, cựu thuyền trưởng Chelsea và Manchester United thông báo với ban lãnh đạo Real Madrid về danh sách 6 cầu thủ có thể rời sân Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Những cái tên được nhắc đến bao gồm Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio và Dani Ceballos. Trong số này, Ceballos được cho là đang tiến gần cánh cửa rời đội khi Ajax thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ người Tây Ban Nha.

Động thái trên cho thấy Mourinho sẵn sàng thực hiện những quyết định mạnh tay nhằm tái cấu trúc đội hình. Thậm chí, theo AS, Chủ tịch Florentino Perez chấp nhận thay đổi một số nguyên tắc chuyển nhượng lâu nay của CLB để đáp ứng yêu cầu từ vị HLV giàu cá tính.

Không chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện, Mourinho còn được trao nhiều quyền lực hơn trong công tác chuyển nhượng và xây dựng đội hình. Nhà cầm quân 63 tuổi tham gia trực tiếp vào các quyết định nhân sự và được cho là đã "bật đèn xanh" cho hai thương vụ đáng chú ý gồm trung vệ Ibrahima Konate và hậu vệ cánh Denzel Dumfries.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid vẫn tiếp tục tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng. Mục tiêu mới nhất được Mourinho đề xuất là hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal. Tuyển thủ Italy gây ấn tượng mạnh trong mùa giải vừa qua nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Mourinho đang cho thấy quyết tâm xây dựng một Real Madrid hoàn toàn mới, đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu trong những năm tới.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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