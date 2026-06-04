Iran trước cơ hội lịch sử ở World Cup 2026

Trong lịch sử World Cup, Iran có sáu lần góp mặt và ba kỳ liên tiếp gần đây đều giành quyền tham dự. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Iran sẽ chiến đấu vì khát khao và niềm kiêu hãnh.

Điều đáng tiếc là ở hai kỳ World Cup gần nhất, Iran không hề thể hiện hình ảnh của một đội bóng lót đường mà trái lại, họ nhiều lần khiến các đối thủ mạnh phải chật vật.

World Cup 2026 mở ra thời cơ lớn hơn cho Iran khi họ rơi vào bảng đấu gồm Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Với thể thức mới cùng bảng đấu được đánh giá nhẹ hơn, đội tuyển này có thể đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu bước vào vòng knock-out.

Hai kỳ World Cup đầy tiếc nuối của Iran

Nhìn vào thành tích đơn thuần, nhiều người có thể nghĩ Iran vẫn là đội bóng quen thuộc của những thất bại tại World Cup. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào hành trình của họ trong những năm gần đây, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Iran có thể chưa từng vượt qua vòng bảng, nhưng họ cũng không còn là đội bóng chỉ đến World Cup để học hỏi kinh nghiệm. World Cup 2018 là minh chứng rõ ràng nhất. Nằm trong bảng đấu cực kỳ khó với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, Iran bị đánh giá gần như không có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Thế nhưng đội bóng Tây Á lại khiến tất cả bất ngờ. Họ đánh bại Morocco, chỉ chịu thua Tây Ban Nha với cách biệt tối thiểu và sau đó hòa Bồ Đào Nha. Bốn điểm sau ba trận thường đủ để nhiều đội đi tiếp, nhưng Iran lại phải dừng bước trong tiếc nuối.

Bốn năm sau, tại World Cup 2022, Iran tiếp tục thể hiện bộ mặt khó chịu. Dù thất bại nặng nề ở trận ra quân trước Anh, họ đứng dậy bằng chiến thắng quan trọng trước xứ Wales. Ở lượt trận cuối gặp Mỹ, Iran chỉ cần thêm một điểm là vào vòng trong. Tuy nhiên, thất bại 0-1 khiến giấc mơ tiếp tục tan vỡ.

Hai kỳ World Cup liên tiếp đều kết thúc trong tiếc nuối nhưng cũng cho thấy Iran đang tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử. Điểm mạnh của đội tuyển này nằm ở tính tổ chức và tinh thần thi đấu. Họ không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng luôn chơi bóng với sự kỷ luật cao, tranh chấp quyết liệt và biết cách tận dụng thời cơ.

Đó là kiểu đội bóng rất khó bị đánh bại. Nếu tiếp tục giành được khoảng 3 hoặc 4 điểm như hai kỳ World Cup trước, Iran hoàn toàn có khả năng đi tiếp nhờ thể thức mở rộng của giải đấu cho phép 8 đội xếp thứ 3 ở 12 bảng đi tiếp.

Iran đứng trước cơ hội tạo lịch sử tại World Cup 2026.

Iran còn mang theo nhiều hơn khát vọng bóng đá

So với những bảng đấu khắc nghiệt ở các kỳ World Cup trước, lá thăm năm 2026 rõ ràng mang lại nhiều hy vọng hơn cho Iran. Bỉ được đánh giá là đội mạnh nhất bảng G nhưng không còn ở thời kỳ đỉnh cao như vài năm trước. Thế hệ vàng từng khiến cả châu Âu chú ý đang dần khép lại.

Eden Hazard rời sân khấu bóng đá đỉnh cao, còn Kevin De Bruyne cũng bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Bỉ vẫn là đối thủ rất mạnh, nhưng khoảng cách với Iran không còn quá lớn như trước.

Ai Cập là đội tuyển giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng cũng không phải đối thủ vượt trội hoàn toàn. Cầu thủ linh hồn của Ai Cập là Mohamed Salah đã sa sút nhiều trong màu áo Liverpool mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, New Zealand bị đánh giá là đội yếu nhất bảng. Nếu như ở những kỳ World Cup trước Iran thường bước vào giải với mục tiêu tìm kiếm một chiến thắng lịch sử hoặc cố giành điểm danh dự, thì lần này họ hoàn toàn có thể nghĩ tới vị trí trong hai đội dẫn đầu bảng. Đó là điểm khác biệt rất lớn.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Iran còn mang theo một động lực tinh thần đặc biệt. Bóng đá từ lâu không chỉ đơn thuần là môn thể thao đối với người dân nước này mà còn là nơi gửi gắm niềm tự hào và khát vọng.

Trong hoàn cảnh đất nước trải qua chiến tranh, đội tuyển quốc gia có thể trở thành biểu tượng tinh thần đặc biệt. Người Iran chắc chắn muốn biến những đau thương và áp lực thành năng lượng trên sân cỏ.

World Cup 2026 trên đất Mỹ vì thế có thể mang ý nghĩa lớn hơn một giải đấu bóng đá thông thường. Đó có thể là nơi Iran lần đầu vượt qua lời nguyền vòng bảng, đồng thời cũng là nơi họ khiến cả thế giới nhớ đến bằng ý chí, khát vọng và tinh thần không dễ khuất phục của mình.