Bồ Đào Nha sẽ vô địch World Cup vì Ronaldo?

  • Thứ ba, 19/5/2026 17:29 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo tiếp tục là trung tâm trong tham vọng chinh phục World Cup 2026 của tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trước thềm World Cup 2026, tiền vệ Vitinha tiết lộ Cristiano Ronaldo vẫn giữ vai trò đặc biệt trong phòng thay đồ tuyển Bồ Đào Nha.

Dù đã bước sang tuổi 41 và chơi bóng tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr, CR7 vẫn là thủ lĩnh tinh thần quan trọng nhất của đội tuyển.

Tiền vệ thuộc biên chế PSG cho biết các cầu thủ Bồ Đào Nha đều chịu ảnh hưởng lớn từ sự chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu của Ronaldo.

Theo Vitinha, CR7 luôn chuẩn bị cho mỗi trận đấu với trạng thái tốt nhất, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong quá trình tập luyện và hồi phục.

"Chúng tôi hy vọng có thể vô địch World Cup cùng anh ấy và cũng là vì anh ấy", Vitinha nhấn mạnh khi nói về Ronaldo trong bài phỏng vấn với FIFA.

Trong mắt tiền vệ 26 tuổi, Ronaldo không chỉ là một biểu tượng bóng đá, mà còn là tấm gương về thái độ làm nghề cho toàn đội. Vitinha cho rằng sự hiện diện của CR7 giúp tuyển Bồ Đào Nha duy trì khát vọng chiến thắng ở mọi giải đấu lớn.

Dù vậy, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc đến mục tiêu vô địch World Cup 2026. Anh cho rằng toàn đội chưa nghĩ quá xa tới trận chung kết hay chiếc cúp vàng, mà đang tập trung từng bước cho hành trình phía trước.

HLV Roberto Martinez dự kiến công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026 trong thời gian ngắn tới. Tại giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Bởi vậy, khát vọng giúp CR7 hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc tế trở thành động lực lớn với nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại.

Đào Trần

