Không nhận ra bạn gái Ronaldo

Georgina Rodriguez khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Mái tóc khiến vợ sắp cưới của Ronaldo trông lạ lẫm.

Xuất hiện tại lễ trao giải Kering Women in Motion thuộc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 ở Pháp, Georgina gây chú ý với mái tóc nhuộm vàng nổi bật. Hình ảnh khác xa phong cách tóc đen quen thuộc gắn liền với cô suốt nhiều năm qua.

Người đẹp 32 tuổi lựa chọn bộ trang phục thanh lịch nhưng táo bạo với áo sơ mi mở cúc kết hợp vest đen và áo khoác xanh nhạt, khoe phong cách thời trang sang trọng trên thảm đỏ.

Sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Georgina mang diện mạo hoàn toàn mới và thật sự lột xác.

Trước đó, cô cũng xuất hiện nổi bật với bộ váy ren xuyên thấu tại Met Gala, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng thời trang và giải trí quốc tế.

Hồi tháng 8, Cristiano Ronaldo và Georgina chính thức thông báo đính hôn sau 9 năm gắn bó. Theo truyền thông châu Âu, cặp đôi nhiều khả năng sẽ tổ chức đám cưới sau World Cup 2026.

Hiện tại, Ronaldo vẫn tập trung cho cuộc đua vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr. Sao người Bồ Đào Nha có cơ hội giành danh hiệu quốc nội đầu tiên ở Saudi Arabia, sau thất bại 0-1 trước Gamba Osaka tại trận chung kết AFC Champions League Two 2025/26.

