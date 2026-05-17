Siêu sao Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi vắng mặt ở lễ trao huy chương sau trận chung kết AFC Champions League Two rạng sáng 17/5.

Ronaldo từ bỏ huy chương bạc ở AFC Champions League Two. Ảnh: Reuters.

Được chơi trên sân nhà và sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất, Al Nassr lại gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Gamba Osaka, qua đó chấp nhận ngôi á quân của giải đấu.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất đến ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Ronaldo đứng lặng trên sân với vẻ mặt thất thần trước khi lặng lẽ đi thẳng vào đường hầm. Siêu sao người Bồ Đào Nha không tham dự lễ trao huy chương bạc cùng các đồng đội và ban huấn luyện, dù toàn đội Al Nassr sau đó vẫn xếp hàng nhận phần thưởng dành cho đội á quân.

Hình ảnh Ronaldo rời sân trong im lặng nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người cho rằng phản ứng của chân sút 41 tuổi cho thấy sự thất vọng tột độ sau thêm một mùa giải trắng tay ở đấu trường quan trọng.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn thắng và giúp đội bóng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các danh hiệu lớn vẫn liên tục ngoảnh mặt với đội bóng áo vàng xanh.

Thất bại trước Gamba Osaka là lần thứ 14 Ronaldo và các đồng đội bỏ lỡ cơ hội giành một danh hiệu chính thức. Điều này không chỉ khiến Al Nassr lỡ cơ hội làm nên lịch sử mà còn làm gia tăng áp lực lên Ronaldo cùng tham vọng chinh phục đỉnh cao tại Saudi Arabia.

Hiện Al Nassr vẫn còn cơ hội đăng quang tại Saudi Pro League mùa này nếu giành chiến thắng ở vòng đấu cuối trước Damac FC vào ngày 22/5.

