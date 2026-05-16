Chelsea phớt lờ 100 triệu euro của Barca

Barcelona quyết chi đậm cho Joao Pedro nhưng Chelsea không có ý định bán chân sút người Brazil.

Barcelona tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi đưa Joao Pedro vào danh sách ưu tiên hàng đầu cho hàng công. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Camp Nou đang vấp phải sự cứng rắn từ Chelsea.

Robert Lewandowski sẽ rời đi vào cuối mùa, đẩy Barca vào cuộc tìm kiếm tiền đạo mới.

Theo Mundo Deportivo và Sport, Barca xem Joao Pedro là phương án thay thế khả dĩ sau khi gặp quá nhiều khó khăn trong thương vụ Julian Alvarez của Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng việc chiêu mộ nhà vô địch World Cup người Argentina lúc này gần như bất khả thi.

Trong bối cảnh đó, giám đốc thể thao Deco đã trực tiếp mở đàm phán với đại diện của Joao Pedro. Barca hy vọng mức giá khoảng 70 triệu euro có thể thuyết phục Chelsea ngồi vào bàn thương lượng.

Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn không có ý định nhả người.

Tờ Daily Mail tiết lộ Chelsea đánh giá Joao Pedro là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình hiện tại. Nội bộ CLB thậm chí định giá tiền đạo người Brazil gần 100 triệu euro và xem anh là nhân tố trung tâm cho kế hoạch dài hạn. Nguồn tin từ Anh khẳng định Chelsea không hề hứng thú với việc bán Joao Pedro chỉ sau một mùa giải.

Pedro đang chơi rất hay trong màu áo Chelsea mùa này.

Tiền đạo cao 1,86 m gia nhập Chelsea hè năm ngoái với mức phí 64 triệu euro và nhanh chóng chứng minh giá trị. Sau 51 trận trên mọi đấu trường mùa này, Joao Pedro ghi 23 bàn và có thêm 6 kiến tạo. Phong độ ấn tượng đó khiến Barcelona đặc biệt quan tâm, nhất là khi đội bóng của Hansi Flick cần thêm một tiền đạo đa năng có thể chơi trung phong lẫn dạt cánh.

Dẫu vậy, Chelsea đang nắm lợi thế tuyệt đối trong thương vụ này. Joao Pedro còn hợp đồng tới năm 2033 và không có điều khoản giải phóng. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cũng cho biết Deco đã có mặt tại London để trực tiếp làm việc với lãnh đạo Chelsea. Tuy nhiên, mọi thứ hiện vẫn khá bế tắc.

Tương lai thương vụ có thể phụ thuộc vào việc Chelsea có giành vé dự Champions League mùa tới hay không. Trong trường hợp không thể dự Cúp châu Âu, áp lực tài chính có thể buộc đội bóng thành London phải cân nhắc bán bớt ngôi sao.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Chelsea rõ ràng chưa muốn lắng nghe bất kỳ đề nghị nào từ Barcelona, kể cả khi con số được nhắc tới đã lên sát mốc 100 triệu euro.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD