Chelsea chọn Alonso

Chelsea tự tin có thể thuyết phục Xabi Alonso dẫn dắt đội bóng sau mùa giải đầy biến động.

Chelsea đang tăng tốc tìm kiếm HLV trưởng mới và Xabi Alonso nổi lên như ứng viên số một cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.

Theo The Guardian, ban lãnh đạo Chelsea đánh giá rất cao những cuộc trao đổi ban đầu với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Alonso hiện chưa nhận công việc mới kể từ khi rời Real Madrid hồi đầu mùa. Nhà cầm quân 44 tuổi từng gây tiếng vang lớn khi giúp Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga 2024 và đã nằm trong tầm ngắm của Chelsea suốt ba năm qua.

Nội bộ đội bóng thành London tin rằng phong cách kiểm soát bóng và phát triển cầu thủ trẻ của Alonso rất phù hợp với đội hình hiện tại.

Danh tiếng của cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha cũng được xem là yếu tố giúp ông kiểm soát phòng thay đồ và thu hút thêm tân binh.

Dù vậy, Chelsea vẫn chưa chốt quyết định cuối cùng. Bên cạnh Alonso, đội chủ sân Stamford Bridge còn theo dõi sát Andoni Iraola, HLV đang gây ấn tượng mạnh cùng AFC Bournemouth. Chelsea được cho đã gặp trực tiếp Iraola để trao đổi về công việc.

Ngoài hai cái tên kể trên, Marco Silva của Fulham, Oliver Glasner của Crystal Palace và Filipe Luis cũng nằm trong danh sách cân nhắc.

Chelsea bước vào giai đoạn “tự nhìn lại chính mình” sau khi sa thải Liam Rosenior chỉ vài tháng sau ngày bổ nhiệm thay Enzo Maresca. Một trong những vấn đề được CLB xác định là đội hình thiếu sức mạnh và tính chiến đấu, điều khiến Iraola trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ phong cách pressing cường độ cao.

Trong khi đó, tương lai của Alonso vẫn còn bỏ ngỏ. Một số nguồn tin cho rằng ông muốn nghỉ ngơi thêm thay vì lập tức trở lại băng ghế huấn luyện.

Dù vậy, Chelsea vẫn lạc quan về khả năng thuyết phục cựu tiền vệ Liverpool mở ra kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge.

