CĐV Chelsea phẫn nộ vì áo đấu mới

  • Chủ nhật, 10/5/2026 06:46 (GMT+7)
Mẫu áo sân nhà Chelsea mùa 2026/27 bị rò rỉ trên mạng xã hội và lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

Mẫu áo được tiết lộ là thiết kế chính thức của Chelsea cho mùa 2026/27.

Chelsea chưa công bố áo đấu mới cho mùa giải 2026/27, nhưng những hình ảnh được cho là thiết kế chính thức nhanh chóng gây tranh cãi lớn tại Anh. Theo FootyHeadlines, nguồn tin nổi tiếng chuyên tiết lộ áo đấu bóng đá, mẫu áo sân nhà mới của Chelsea sẽ có nhiều thay đổi táo bạo dưới bàn tay thiết kế của Nike.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở phần logo. Biểu tượng sư tử quen thuộc của Chelsea không còn xuất hiện trong huy hiệu hình tròn truyền thống mà tách riêng, phóng to hơn và đặt ở ở ngực trái.

Không chỉ thay đổi vị trí, logo này còn chuyển sang màu vàng sáng thay vì màu xanh quen thuộc. Logo Nike cũng sử dụng cùng tông màu, đi kèm hai đường sọc vàng chạy dọc thân áo.

Ngoài ra, phần giữa áo còn xuất hiện hình logo Chelsea mờ cỡ lớn, khiến tổng thể thiết kế trở nên khác biệt hoàn toàn so với các mẫu áo trước đây của đội bóng thành London.

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều CĐV Chelsea bày tỏ sự thất vọng. "Không thể là thật được, nhìn quá kinh khủng", một người hâm mộ viết.

Một CĐV khác mô tả mẫu áo là "thảm họa", trong khi nhiều ý kiến cho rằng thiết kế mới giống "áo ngủ" hơn là áo đấu bóng đá. Một số người còn mỉa mai chiếc áo "phù hợp với chuỗi phong độ tệ hại của Chelsea".

Đội bóng của HLV tạm quyền Calum McFarlane vừa chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool tối 9/5.

Vào ngày 16/5, Chelsea sẽ đối đầu Manchester City ở chung kết FA Cup với cơ hội giành danh hiệu để vớt vát niềm tin nơi NHM trong một mùa giải sa sút.

Đào Trần

