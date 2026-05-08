HLV Iraola có bến đỗ mới

  • Thứ sáu, 8/5/2026 07:58 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Andoni Iraola được cho là tiến rất gần tới việc dẫn dắt Crystal Palace dù nằm trong tầm ngắm của MU, Chelsea và Liverpool.

Iraola sẽ ở lại Premier League.

Theo El Chiringuito, Crystal Palace ở rất gần thỏa thuận bổ nhiệm Andoni Iraola sau khi HLV người Tây Ban Nha quyết định rời Bournemouth vào cuối mùa này. Đây được xem là diễn biến bất ngờ bởi Iraola thời gian qua liên tục được liên hệ với nhiều ông lớn Premier League.

MU theo dõi nhà cầm quân 43 tuổi từ thời Ruben Amorim còn dẫn dắt đội bóng. Chelsea, Liverpool và Newcastle cũng xem Iraola là phương án tiềm năng cho tương lai. Tuy nhiên, Crystal Palace mới là CLB đang chiếm ưu thế trong cuộc đua này.

Đội chủ sân Selhurst Park cần HLV mới do Oliver Glasner sẽ rời ghế nóng vào tháng 6 sau khi hợp đồng hết hạn. Palace được cho là gửi tới Iraola lời đề nghị hấp dẫn trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Iraola trở thành một trong những HLV được đánh giá cao nhất Premier League sau quãng thời gian ấn tượng tại Bournemouth. Mùa trước, ông giúp đội bóng cán đích thứ 9, cân bằng thành tích tốt nhất lịch sử CLB dưới thời Eddie Howe.

Mùa này, Bournemouth thậm chí tiến bộ hơn khi đứng thứ 6 và hướng tới tấm vé dự Champions League. Thành tích càng đáng chú ý khi đội bóng mất hàng loạt trụ cột như Illia Zabarnyi, Milos Kerkez, Dean Huijsen, Dango Ouattara hay Antoine Semenyo trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Một cái tên bất ngờ chen ngang Carrick tại MU

Andoni Iraola nổi lên như đối thủ đáng gờm của Michael Carrick trong cuộc đua ghế HLV trưởng Manchester United, nhưng quyền quyết định vẫn chưa được đưa ra.

06:20 1/5/2026

Chelsea đổi HLV lần nữa, ứng viên số một lộ diện

Chelsea tiếp tục biến động trên ghế huấn luyện khi sa thải Liam Rosenior chỉ sau 4 tháng và đưa Andoni Iraola vào danh sách ưu tiên.

18:05 23/4/2026

Bournemouth chốt HLV thay Iraola

Bournemouth bổ nhiệm Marco Rose theo hợp đồng ba năm chỉ sáu ngày sau khi xác nhận Andoni Iraola sẽ rời CLB cuối mùa.

05:41 21/4/2026

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Đào Trần

Iraola Bournemouth Andoni Iraola Crystal Palace CHelsea Premier League

