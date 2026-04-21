Bournemouth chốt HLV thay Iraola

Bournemouth bổ nhiệm Marco Rose theo hợp đồng ba năm chỉ sáu ngày sau khi xác nhận Andoni Iraola sẽ rời CLB cuối mùa.

Marco Rose sẽ có thử thách mới ở Premier League.

AFC Bournemouth cho thấy sự chuẩn bị rất nhanh cho giai đoạn chuyển giao khi chính thức công bố Marco Rose làm HLV trưởng từ mùa giải 2026/27.

Quyết định được đưa ra chỉ sáu ngày sau khi đội chủ sân Vitality xác nhận Andoni Iraola sẽ chia tay CLB khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối mùa này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ chối gia hạn để tìm kiếm thử thách mới.

Marco Rose ký hợp đồng ba năm và sẽ bắt đầu công việc sau khi mùa giải hiện tại khép lại.

Trong thông báo chính thức, Bournemouth nhấn mạnh Rose sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ cao nhất bóng đá châu Âu. HLV 49 tuổi từng dẫn dắt Red Bull Salzburg, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund và RB Leipzig.

Tên tuổi của Rose được biết đến rộng rãi sau giai đoạn thành công tại Salzburg, nơi ông giúp đội bóng giành hai chức vô địch quốc gia Áo liên tiếp. Đồng thời, ông còn là thầy cũ của những ngôi sao đang thành danh như Erling Haaland hay Dominik Szoboszlai. Sau đó, ông tiếp tục tạo dấu ấn ở Bundesliga trước khi cùng Leipzig đoạt Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức.

Với Bournemouth, đây là lựa chọn cho thấy tham vọng rõ ràng. Đội bóng này đang trải qua mùa giải tích cực, duy trì chuỗi 13 trận bất bại và cạnh tranh nhóm dự cúp châu Âu.

Trong khi đó, Iraola rời đi sau quãng thời gian nâng tầm Bournemouth. Ông từng giúp đội bóng cán đích thứ 12 rồi thứ 9 tại Premier League, đồng thời xây dựng lối chơi giàu năng lượng và giàu tính tổ chức.

HLV người Tây Ban Nha hiện được liên hệ với nhiều bến đỗ lớn như Crystal Palace, Athletic Bilbao và cả Manchester United.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

