Enzo làm tất cả để rời Chelsea

Nhằm hiện thực hóa giấc mơ gia nhập Real Madrid, Enzo Fernandez đang nhờ "siêu cò" Jorge Mendes can thiệp để rời Chelsea.

Enzo có thể rời Chelsea trong tương lai gần

Theo El Debate , tiền vệ người Argentina không ngần ngại công khai ý định rời Stamford Bridge để chuyển đến sân Santiago Bernabeu, coi đây là bước tiến tất yếu trong sự nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ, người đại diện của Enzo, Javier Pastore, được cho là thiết lập liên lạc với "siêu cò" Jorge Mendes.

Với tầm ảnh hưởng tại Real Madrid, Mendes được kỳ vọng là cầu nối then chốt nhằm thu hẹp khoảng cách trên bàn đàm phán giữa hai câu lạc bộ. Mối quan hệ giữa Enzo và Chelsea hiện rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi cầu thủ này liên tục phát đi những tín hiệu muốn ra đi.

Tình hình tài chính đang là điểm yếu của Chelsea. Việc không thể giành vé tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới buộc "The Blues" phải cân nhắc bán đi những ngôi sao giá trị cao để cân đối ngân sách.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này chính là mức phí chuyển nhượng. Đội bóng thành London định giá nhà vô địch World Cup 2022 lên tới 120 triệu bảng.

Trong khi đó, Real Madrid giữ thái độ cứng rắn khi chỉ sẵn sàng chi ra khoảng 100 triệu euro, kèm theo các điều khoản phụ phí hoặc trao đổi cầu thủ để giảm bớt tiền mặt. Dù các cuộc đàm phán mới ở giai đoạn sơ khởi, với sự xuất hiện của Mendes và quyết tâm từ phía Enzo, một bước đột phá trong kỳ chuyển nhượng hè là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

