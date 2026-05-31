Máu và chiếc cúp của Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia không ghi bàn trong trận chung kết Champions League, nhưng anh vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương.

Khvicha Kvaratskhelia bùng nổ trong màu áo PSG.

Khi PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, những lời ca ngợi nhanh chóng hướng về Ousmane Dembele, Joao Neves hay Luis Enrique.

Đó là điều dễ hiểu.

Dembele ghi bàn gỡ hòa trong thời điểm khó khăn nhất. Joao Neves có mặt ở khắp mọi nơi trên sân. Luis Enrique tiếp tục chứng minh vì sao ông là kiến trúc sư trưởng của PSG thời kỳ mới.

Nhưng giữa những nhân vật chính ấy, Khvicha Kvaratskhelia vẫn để lại một dấu ấn đặc biệt. Không phải bằng bàn thắng. Không phải bằng một pha kiến tạo. Cũng không phải bằng những thống kê khiến người ta phải trầm trồ.

Điều còn đọng lại sau đêm Budapest là hình ảnh cầu thủ người Georgia rời sân với đôi chân chi chít vết xước sau gần 90 phút đối đầu với hàng thủ Arsenal. Đó không phải khoảnh khắc quyết định trận đấu. Nhưng nó phản ánh rất rõ cách PSG giành chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp.

Người mở ra bước ngoặt cho PSG

Trận chung kết diễn ra theo kịch bản mà Arsenal mong muốn. Kai Havertz ghi bàn ngay từ phút thứ 6. Sau đó, đội bóng của Mikel Arteta chủ động kéo thấp đội hình, thu hẹp khoảng trống và buộc PSG phải đối mặt với một bức tường phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhà đương kim vô địch châu Âu kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội rõ ràng. Đó là lúc PSG cần những cầu thủ có thể tạo khác biệt từ những tình huống tưởng như không có gì đặc biệt.

Khvicha Kvaratskhelia hoạt động rất năng nổ trên sân.

Kvaratskhelia là một trong số đó. Cầu thủ người Georgia không ngừng nhận bóng ở hành lang trái rồi lao thẳng vào khu vực đông người của Arsenal. Anh liên tục đối mặt với những pha áp sát quyết liệt từ các hậu vệ đối phương.

Mỗi lần có bóng, Kvaratskhelia đều cố gắng đẩy Arsenal lùi sâu thêm vài mét. Mỗi lần mất bóng, anh lại lập tức tham gia gây áp lực để PSG giành lại quyền kiểm soát. Một công việc không mang lại nhiều hào quang.

Nhưng nó giúp PSG duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ Arsenal. Bước ngoặt của trận đấu cũng xuất phát từ chính sự kiên trì ấy. Tình huống đột phá của Kvaratskhelia khiến hàng thủ Arsenal rơi vào trạng thái lúng túng và cuối cùng dẫn đến quả phạt đền giúp Dembele san bằng tỷ số 1-1.

Trong một trận đấu mà cơ hội rõ ràng gần như không xuất hiện, đó là khoảnh khắc làm thay đổi toàn bộ cục diện. Kvaratskhelia không ghi bàn. Nhưng anh là người góp phần tạo ra bàn thắng quan trọng nhất của PSG trong thời gian thi đấu chính thức.

Hình ảnh tiêu biểu của PSG thời Luis Enrique

Có một chi tiết đáng chú ý sau trận chung kết. Những hình ảnh cận cảnh cho thấy chân của Kvaratskhelia xuất hiện nhiều vết trầy xước sau hàng loạt pha va chạm với cầu thủ Arsenal.

Đó không phải điều quá bất thường trong bóng đá. Nhưng nó cho thấy cường độ hoạt động mà cầu thủ người Georgia phải trải qua trong một trận đấu đỉnh cao.

Khvicha Kvaratskhelia không ghi bàn, nhưng góp công giúp PSG có được bàn gỡ trước Arsenal.

Kvaratskhelia không ở lại sân tới loạt luân lưu. Anh được thay ra trước khi hiệp hai khép lại sau khi đã tiêu hao gần như toàn bộ thể lực.

Dù vậy, ảnh hưởng mà anh để lại vẫn còn nguyên. Và đó cũng là điều khiến Kvaratskhelia trở thành biểu tượng tiêu biểu cho PSG dưới thời Luis Enrique.

Trong nhiều năm, đội bóng thủ đô nước Pháp được nhận diện bằng những siêu sao. Người ta nói về Ibrahimovic. Người ta nói về Neymar. Người ta nói về Messi hay Mbappe. Nhưng PSG của hiện tại lại được xây dựng trên một nền tảng khác. Đó là tập thể.

Luis Enrique không yêu cầu các cầu thủ trở thành ngôi sao lớn nhất trên sân. Ông yêu cầu họ làm việc nhiều hơn, chạy nhiều hơn và hy sinh nhiều hơn cho hệ thống chung.

Kvaratskhelia đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Anh có thể rê bóng qua người. Anh có thể tạo đột biến. Song, điều khiến Luis Enrique đánh giá cao cầu thủ này nằm ở tinh thần làm việc.

Kvaratskhelia sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Anh sẵn sàng lao vào những pha tranh chấp quyết liệt. Anh sẵn sàng rời sân trong tình trạng kiệt sức nếu điều đó giúp đội bóng tiến gần hơn tới chiến thắng. Đó cũng là lý do PSG đang thống trị châu Âu.

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp không đến từ một khoảnh khắc thiên tài hay một cá nhân xuất chúng. Nó đến từ một tập thể mà ở đó, những cầu thủ như Kvaratskhelia chấp nhận làm những công việc thầm lặng nhất.

Khi chiếc cúp bạc được nâng lên tại Budapest, người hâm mộ sẽ nhớ tới những bàn thắng, những pha cứu thua hay loạt luân lưu nghẹt thở. Nhưng ở đâu đó trong câu chuyện ấy, vẫn có chỗ dành cho Kvaratskhelia.

Bởi đôi khi, giá trị của một cầu thủ không nằm ở những gì anh ghi trên bảng tỷ số. Mà nằm ở những gì anh sẵn sàng đánh đổi để đội bóng giành chiến thắng.