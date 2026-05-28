Enzo dứt tình Chelsea vì Real

Theo BBC Sport, tiền vệ Enzo Fernandez vừa bày tỏ nguyện vọng rời Chelsea để tìm kiếm cơ hội khoác áo Real Madrid.

Bất chấp yêu cầu từ phía cá nhân tuyển thủ Argentina, Chelsea ngay lập tức đưa ra phản hồi bằng một mức giá "trên trời" dành cho đại diện La Liga.

Để sở hữu chữ ký của tiền vệ mang áo số 8, Real Madrid sẽ phải chi ra không dưới 120 triệu bảng, con số tương đương với những gì đại diện phía Tây London từng bỏ ra để đưa anh về từ Benfica.

Về phía "Los Blancos", đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ráo riết tìm kiếm nhân tố mới cho tuyến giữa. Tuy nhiên, mọi quyết định quan trọng hiện phải tạm hoãn để chờ kết quả cuộc bầu cử chủ tịch vào ngày 7/6.

Giới quan sát nhận định Florentino Perez nhiều khả năng sẽ tái đắc cử. Đáng chú ý, kế hoạch đầu tiên của "ông trùm" này là bổ nhiệm Jose Mourinho vào vị trí huấn luyện viên trưởng.

Sự xuất hiện của "Người đặc biệt" trên băng ghế huấn luyện tại Bernabeu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc chiêu mộ tuyển thủ Argentina nhanh hơn. Mourinho vốn luôn dành sự ưu tiên cho những tiền vệ sở hữu lối chơi thông minh và máu lửa như Enzo.

Kể từ khi cập bến Chelsea, Enzo luôn là nhân tố không thể thay thế và đang là trụ cột quan trọng của đội tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026.

Nếu thương vụ này thành công, đây có thể là một tổn thất lớn đối với kế hoạch tái thiết của "The Blues". Đội chủ sân Stamford Bridge cần sớm tìm được người thay thế xứng đáng.

Khả năng ghi bàn và kiến tạo của Enzo Fernandez Sao trẻ người Argentina được cho là sắp gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục khi "The Blues" sẵn sàng chi 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng hiện tại của cầu thủ này với Benfica.