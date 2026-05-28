Chelsea ra giá bán Enzo

Enzo Fernendez được cho là đã quyết định rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Chelsea sẽ không để Enzo rời đi với giá rẻ.

Theo talkSPORT, đội bóng thành London sẵn sàng để tiền vệ người Argentina ra đi nếu nhận đủ 138 triệu euro, con số phản ánh đúng vị thế của một nhà vô địch World Cup và cũng nhằm tránh việc CLB chịu lỗ sau thương vụ trị giá 121 triệu euro cách đây vài năm.

Nguồn tin cho biết người đại diện Javier Pastore đã chủ động liên hệ với Real Madrid để thăm dò khả năng chuyển nhượng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện xem Enzo là một trong những mục tiêu tiềm năng cho cuộc tái thiết hàng tiền vệ.

Về phía Chelsea, thất bại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu được cho là nguyên nhân chính khiến Enzo muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Dù từng góp công giúp "The Blues" giành Conference League và Club World Cup, quãng thời gian của tiền vệ 25 tuổi tại London vẫn bị phủ bóng bởi sự thiếu ổn định của đội bóng.

Real Madrid hiện vẫn đang cân nhắc giữa việc chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự thuần túy hay một mẫu tiền vệ đa năng như Enzo Fernandez. Khả năng điều tiết bóng, thoát pressing và chơi linh hoạt ở nhiều vai trò khiến tuyển thủ Argentina trở thành ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Chelsea tuyên bố không giảm giá dù chỉ một bảng, trong khi mức lương của Enzo cũng là rào cản lớn. Dẫu vậy, sức hút từ sân Bernabeu vẫn có thể trở thành yếu tố quyết định khiến thương vụ bom tấn này bùng nổ.