Lộ diện bến đỗ của Ugarte khi rời MU

Galatasaray nổi lên như bến đỗ tiềm năng cho Manuel Ugarte, trong bối cảnh MU sẵn sàng bán tiền vệ người Uruguay với mức giá thấp hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu.

MU muốn thu về 24 triệu bảng cho thương vụ bán Ugarte.

Theo truyền thông Anh, MU chấp nhận để Ugarte ra đi với mức phí khoảng 24 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè này. Con số thấp hơn đáng kể so với 42 triệu bảng mà "Quỷ đỏ" từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ PSG cách đây 2 năm.

Galatasaray theo sát tình hình và được đánh giá là ứng viên hàng đầu để chiêu mộ tiền vệ này. Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt sau thương vụ bom tấn Victor Osimhen vào mùa hè năm ngoái.

Giới chuyên môn nhận định môi trường bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có thể phù hợp hơn với Ugarte. Khác với Premier League giàu tốc độ và cường độ cao, Super Lig thiên nhiều hơn về chiến thuật và kiểm soát, điều có thể giúp tiền vệ Uruguay lấy lại sự tự tin.

Ngoài Galatasaray, Napoli và Atletico Madrid cũng được cho là quan tâm tới Ugarte. Dù vậy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hiện chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ.

Khi cập bến Old Trafford, Ugarte được kỳ vọng trở thành người kế thừa lâu dài cho Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ 25 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng.

Sau mùa giải đầu tiên tương đối thất thường, Ugarte tiếp tục gây thất vọng trong năm thứ hai và thường xuyên phải đóng vai dự bị. Ngay cả giai đoạn Casemiro không còn giữ vai trò trung tâm như trước, tiền vệ người Uruguay vẫn không thể chiếm suất đá chính.

Ở trận đấu cuối cùng của Premier League mùa này gặp Brighton, Ugarte thậm chí không được sử dụng dù Casemiro vắng mặt. Động thái của HLV Michael Carrick được xem như tín hiệu cho thấy Ugarte không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.