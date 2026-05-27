Sancho được 4 đội săn đón

Dù không được MU trọng dụng, tiền vệ Jadon Sancho vẫn nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng Anh.

Sancho đắt hàng.

Hợp đồng giữa Sancho và MU sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Hiện đôi bên chưa có ý định gia hạn.

Trong suốt thời gian khoác áo “Quỷ đỏ”, cầu thủ người Anh chỉ ra sân 83 trận trên mọi đấu trường, thi đấu tổng cộng hơn 5.000 phút, ghi 12 bàn và có 6 pha kiến tạo. Phong độ thiếu ổn định cùng nhiều vấn đề ngoài chuyên môn khiến anh dần mất chỗ đứng trong đội hình.

Ở mùa giải 2025/26, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù chỉ ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo sau 39 lần ra sân mùa này, cầu thủ 26 tuổi vẫn để lại những tín hiệu tích cực trong lối chơi.

Theo TNT Sports, Aston Villa được cho là muốn giữ Sancho ở lại sau khi anh trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm nay. Ngoài ra, ba đội bóng Anh khác gồm Bournemouth, Crystal Palace và Brentford đều đang theo dõi sát tình hình của cựu sao Borussia Dortmund trước kỳ chuyển nhượng hè.

Rào cản lớn nhất trong thương vụ này nằm ở mức lương khổng lồ của Sancho. Trong mùa giải 2025/26, anh được cho là nhận khoảng 200.000 bảng mỗi tuần tại MU. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục chơi bóng tại Premier League, Sancho nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận giảm đáng kể thu nhập để tìm kiếm một khởi đầu mới cho sự nghiệp.

Nước đi tiếp theo của Sancho đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Từng là một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Anh, tiền vệ 26 tuổi không muốn đi theo vết xe đổ của nhiều thần đồng xứ sương mù trong quá khứ.

